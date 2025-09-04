A- A+

MINAS GERAIS Após racha do União Brasil com Lula, prefeito de BH enaltece o presidente Filiado ao partido, Álvaro Damião fez discurso cara a cara e com a mão no ombro do petista durante lançamento do Gás Para Todos

Na mesma semana em que o União Brasil determinou que filiados ao partido deveriam deixar o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que é da legenda, afagou o presidente durante compromisso ao lado dele na capital mineira. O petista foi à cidade nesta quinta-feira (4) lançar o programa Gás Para Todos.

Com a mão sobre o ombro de Lula e olhando nos olhos dele, Damião enalteceu a trajetória de vida do presidente, disse que ambos falam o “populês” e destacou o programa de gás.

— Quando o senhor lança um projeto como esse, pode ter certeza absoluta de que está cuidando das pessoas mais simples, das que mais precisam — afirmou o prefeito. — Nós falamos o populês. Nós falamos a língua do povo. Falamos fluentemente, porque vivemos todas as dificuldades que o povo viveu. E nós vamos cuidar desse povo.

Damião foi eleito vice-prefeito na chapa de Fuad Noman (PSD), reeleito no ano passado. Fuad, no entanto, enfrentava problemas de saúde e morreu em março.

O evento desta quinta foi realizado em um campo de futebol da maior favela de Minas Gerais, o Aglomerado da Serra, na Zona Sul de Belo Horizonte.

Na terça-feira, a federação formada por PP e União Brasil decidiu pelo desembarque da gestão petista. A medida afeta sobretudo os ministros dos Esportes, André Fufuca (PP), e do Turismo, Celso Sabino (União), que querem continuar no governo.

Os ministros Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Frederico Siqueira, das Comunicações, tendem a ser poupados porque, apesar de fazerem parte da cota do União Brasil, não são filiados ao partido. Eles foram apadrinhados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Veja também