BRASIL Após receber secretário dos EUA, Lula deve se encontrar nesta quinta (22) com chanceler russo Existe a expectativa de serem discutidos temas como a guerra na Ucrânia e a morte do opositor russo Alexei Navalny

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, com o chanceler russo, Sergei Lavrov.



O encontro acontecerá um dia depois de Lula conversar, por quase duas horas, com o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. O Palácio do Planalto não divulgou o horário do encontro, mas informou que ele deve ocorrer.

Lavrov esteve no Rio, quarta-feira, onde participou de um encontro de chanceleres do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Um tema delicado que cerca o governo russo é a morte recente, em uma prisão da Sibéria, de Alexei Navalny, advogado, ativista e considerado o principal opositor do presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Em uma entrevista a jornalistas no último domingo, na Etiópia, Lula foi perguntado sobre o que achava da morte de Navalny, em um momento em que vários países avaliavam que o opositor, na verdade, havia sido assassinado. O presidente brasileiro disse que não iria se manifestar, por uma questão de bom senso.

— Se a morte está sob suspeita, temos que primeiro fazer uma investigação para saber do que o cidadão morreu — disse Lula, acrescentando que era preciso esperar o resultado dos trabalhos de médicos legistas russos “para poder fazer um pré-julgamento”.



Outro tema a ser tratado é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completa dois anos no próximo sábado. Os russos sofrem sanções econômicas dos Estados Unidos, da União Europeia e outros países ocidentais. O Brasil, no entanto, é contra esse tipo de punição, se não for decidida de forma multilateral, ou seja, aprovada pelas Nações Unidas — o que complica ainda mais a situação, pois a Rússia, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, tem poder de veto.

Em entrevista exclusiva aos jornais O GLOBO e Valor, respondida por email e publicada na edição de quarta-feira, o chanceler russo disse que seu país quer fortalecer a relação com o Brasil e que o Brics é prioridade do Kremlin. Indicou que a Rússia vê com simpatia a proposta brasileira de se criar um grupo de amigos para mediar a paz com a Ucrânia e criticou o excesso de armas fornecidas pelas nações do Ocidente aos ucranianos.

O governo brasileiro planeja trazer Lavrov a Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), o chanceler da Rússia, Sergei Lavrov.

Havia uma preocupação com o abastecimento de combustível do avião que trouxe Lavrov para a reunião de ministros das Relações Exteriores do G20, no Rio.

Como a Rússia, após invadir a Ucrânia, em fevereiro de 2022, passou a ser alvo de sanções pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, empresas brasileiras têm receio de abastecer a aeronave russa e desagradaram os americanos.

A informação é que o avião de Lavrov, que foi abastecido por uma empresa com o nome não revelado, permaneceria no Rio até o retorno do chanceler da Rússia. De lá, ele voltaria para seu país.

