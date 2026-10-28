A- A+

Eleições 2026 Após reconhecer resultado da eleição, PL não se manifesta sobre autoproclamação de Flávio Mais cedo, Flávio publicou uma declaração em se apresentava como presidente eleito. Pouco depois, no entanto, recuou e alterou o conteúdo para "líder do Brasil"

O PL preferiu não se posicionar sobre a carta em que seu candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) se autoproclamou "presidente eleito do Brasil". Questionado pela reportagem sobre o tema, o partido afirmou que ainda não tinha um posicionamento. Na segunda-feira (26) a sigla reconheceu o resultado da eleição.

Mais cedo, Flávio publicou uma declaração em se apresentava como presidente eleito. Pouco depois, no entanto, recuou e alterou o conteúdo para "líder do Brasil".

A primeira versão chegou a ser publicada em suas redes sociais e, antes, havia sido divulgada por um aliado, o influenciador digital Paulo Figueiredo. A postagem foi apagada e respostada.

O documento já havia passado por uma alteração. Antes, a carta trazia um brasão escrito "Estados Unidos do Brazil", nome adotado após a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Depois, Figueiredo enviou outra versão, com o brasão "República Federativa do Brasil", nome atual do Brasil.

Veja também