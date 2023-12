Após recuo da PGR, Fachin vota para rejeitar denúncia contra Ciro Nogueira

A- A+

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta sexta-feira o recebimento de uma denúncia apresentada contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI). A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), mas o órgão votou atrás e solicitou a rejeição. O ministro Edson Fachin, relator do caso, concordou com o órgão.

A análise do caso ocorre no plenário virtual da Corte em sessão que vai até o dia 18. Até agora o único outro ministro a votar foi Dias Toffoli, que concordou com Fachin.

Em 2020, Ciro Nogueira foi denunciado pela PGR, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sob a acusação de que teria recebido R$ 7,3 milhões em propina para beneficiar a Odebrecht. O inquérito foi aberto em 2017, a partir da delação de executivos da empresa e da leniência. A defesa do senador nega as acusações.

Em outubro, porém, a própria PGR, que ofereceu a denúncia, mudou de posição e defendeu a rejeição. A mudança na posição foi justificada por mudanças na legislação e no entendimento do STF como a decisão do ministro Dias Toffoli de anular as provas do acordo de leniência da Odebrecht.

Em setembro, Toffoli determinou a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência. O ministro considerou que os elementos obtidos a partir dos sistemas dos registros de propina da Odebrecht não podem ser utilizados.

Além da decisão de Toffoli, a PGR também citou como base para sua nova posição uma alteração promovida pela lei do chamado pacote anticrime, que estabeleceu que não é possível receber uma denúncia com "fundamento apenas nas declarações do colaborador".

Em 2020, no entanto, ao apresentar a denúncia, a PGR havia argumentado que "o acervo probatório, para muito além da mera versão dos colaboradores, constitui um oceano de provas". Na época, a denúncia foi assinada pela subprocuradora-geral da República Lindôra Maria Araújo.

Em outubro, quando a PGR mudou sua posição, a defesa de Nogueira afirmou que a manifestação foi "técnica" e que "a justiça foi feita".

