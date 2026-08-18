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Senado Após retomar diálogo com Lula, Alcolumbre dá andamento ao fim da escala 6x1 e à PEC da Segurança Propostas estavam paradas há meses na mesa do presidente do Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União–AP), assinou os despachos para iniciar a tramitação na Casa de pautas prioritárias do governo, como as propostas de emenda à Constituição (PEC) da Segurança e do fim da escala 6x1, além do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos. Agora, elas seguirão para as comissões da Casa.

Todas as propostas estavam paradas há meses na mesa do presidente do Senado. A PEC da Segurança esperava encaminhamento desde março. As demais estavam travadas desde maio.

As propostas foram destravadas após a retomada de diálogo entre Alcolumbre e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja relação estava bastante estremecida desde a indicação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitada posteriormente pelo Senado.

Nas últimas semanas, os dois tiveram reuniões e Alcolumbre já havia dito publicamente que determinaria o encaminhamento das pautas.

As três propostas são consideradas prioritárias pelo governo. As PECs da Segurança e do fim da escala 6x1 são vistas como matérias importantes para a campanha à reeleição de Lula.

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