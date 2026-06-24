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ELEIÇÕES EM SP Após reunião com Lula, Haddad diz que vai definir composição de chapa para enfrentar Tarcísio em SP Pré-candidato diz que Márcio França, Marina Silva e Simone Tebet se colocaram à disposição para concorrer a vice ou ao Senado

O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que vai definir até quinta-feira a composição da chapa para enfrentar o governador Tarcísio de Freitas, que vai concorrer à reeleição. Haddad se reuniu com Lula no Palácio da Alvorada.

Haddad afirmou nas redes sociais que os ex-ministros Márcio França (PSB), Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) se colocaram à disposição para concorrer a vice ou ao Senado.

Eles também estiveram no encontro, assim como o presidente do PT, Edinho Silva. Ficou acertado que França, que já foi governador do estado por nove meses em 2018, será o candidato a vice, enquanto Tebet e Marina concorrerão ao Senado.

Com o anúncio na última semana das desistências de Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB), França tentou articular entre aliados de Lula a sua candidatura a governador com o argumento de evitar uma disputa restrita a Haddad e Tarcísio de Freitas (Republicanos), o que pode fazer com que a eleição no estado se encerre no primeiro turno.

Mas lideranças petistas tentam barrar a iniciativa ao alegarem que a opção por dois palanques para Lula poderia confundir o eleitor. Sem opção, o ex-governador, que também almeja disputar o Senado, ficou com a vice.

Já Marina e Tebet fizeram carreira política em outros estados antes de transferirem os domicílios eleitorais para São Paulo. Ex-ministra do Planejamento, Tebet foi senadora pelo Mato Grosso do Sul e disputou a Presidência da República em 2022 pelo MDB.

No começo deste ano, deixou o partido e se mudou para São Paulo para tentar voltar ao Senado como aliada de Lula.

Já Marina foi senadora por dois mandatos pelo Acre. Em 2010, 2014 e 2018, concorreu a presidente. Na eleição de 2022, ela se reconciliou com Lula e o apoiou na disputa contra Jair Bolsonaro (PL).

Filiada à Rede e já com domicílio eleitoral em São Paulo, Marina foi eleita deputada federal naquele ano. Convidada por Lula, se licenciou do cargo para assumir pela segunda vez o Ministério do Meio Ambiente.,

A avaliação entre lideranças petistas é que se tiver Tebet e Marina concorrendo ao Senado, Haddad terá este ano uma chapa mais forte em São Paulo do que em 2022, quando perdeu no segundo turno para Tarcísio.

A avaliação é que, apesar da derrota, o desempenho do petista no estado foi essencial para a vitória de Lula no plano nacional.

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