Após reveses no Congresso, encontro de Lula e Trump gera expectativa

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Uma semana após derrotas expressivas do governo no Congresso com a rejeição da indicação de Jorge Messias para o STF - a última aconteceu há 132 anos, no governo de Floriano Peixoto - e a derrubada do veto presidencial ao PL da Dosimetria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca para Washington, amanhã, para se reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira (7).



O encontro já era muito aguardado pela diplomacia brasileira, que trabalha em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para normalizar as relações comerciais depois de um período de incertezas sobre as tarifas de importação. Além da pauta econômica das tarifas, o encontro também deve tratar da situação na Venezuela e parcerias em minerais críticos e terras raras.



Temas sensíveis

Outro ponto de tensão entre Brasil e Estados Unidos que pode ser abordado é o recente impasse diplomático causado pela prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, quando o governo Trump retirou as credenciais do delegado brasileiro que atuou na prisão, e o Brasil fez o mesmo, utilizando o princípio da reciprocidade.

A baixa popularidade de Donald Trump nos EUA devido à guerra do Irã pode ser oportuna, diz o cientista político e professor Antônio Henrique Lucena. “Foi um erro estratégico. E isso está gerando um problemas. O Lula já criticou a guerra do Irã abertamente. Então, pelo menos melhorar o comércio bilateral, principalmente com os dois países, poderia trazer algum alívio da inflação americana porque os nossos produtos ficariam automaticamente mais baratos sem muito esforço. E o presidente Trump está precisando disso”, comenta.

Lucena acredita que esses e outros assuntos como a equiparação de facções criminosas ao terrorismo devem ser tratados com cuidado pelo presidente. “Isso não interessa ao Brasil porque poderia dar margem para intervenções e termina gerando uma certa dificuldade no relacionamento. Mas acredito que o centro da pauta serão os minerais críticos e a questão das terras raras, já que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, apenas atrás da China (...) e pode atuar como um importante fornecedor desses minerais, já que os americanos estão querendo se desvencilhar dos chineses”, comenta o cientista político.

“São vários pontos sensíveis. A gente vive em uma conjuntura de uma tensão internacional que qualquer colocação mais incisiva, mal posicionada, pode causar algum tipo de reação. Talvez, de imediato, eu acho que o encontro entre os dois tenda a ser um encontro de muita cordialidade e até proximidade, porque se houvesse algum tipo de hostilidade, eu acredito que essa agenda nem aconteceria na atual conjuntura, considerando o que se vive no mundo hoje de todo esse processo da guerra contra o Irã e outras frentes também que os Estados Unidos vem emblematicamente empunhando”, afirma a cientista política Priscila Lapa.

Expectativa

Diante das últimas interações entre Lula e Trump e da habilidade diplomática do presidente brasileiro, se espera que a reunião em solo norte-americano transcorra sem maiores tensões.

“Acho que o clima será de muita tranquilidade, de até uma certa abertura, digamos assim, para o diálogo, mas é importante que sempre que o presidente Lula perceba estar de frente dessa liderança muito sensível em si, porque ele tem uma postura que não agrada na maioria das vezes os países de protecionismo, então, ele sempre vai jogar no sentido de proteção dos interesses norte-americanos e qualquer reação que tente demonstrar algum tipo de insatisfação ou barrar isso pode ocasionar alguma espécie de atrito, não de imediato, mas posteriormente na relação entre os dois países”, prevê Priscila Lapa.



“O ponto mais sensível não é o Brasil em busca dessa reversão completa de tarifas ou de algum tipo de retaliação aos produtos brasileiros, mas a postura que o Brasil pode ter diante da ofensiva norte-americana contra o Irã. Uma frase mal colocada de que os Estados Unidos podem estar agindo contra a soberania nacional como foi também no caso da Venezuela, isso pode causar sim um ponto de atrito e gerar futuramente desgaste para essa relação ser desfavorável ao Brasil”.



Peso eleitoral

O desempenho do presidente Lula na política externa com os Estados Unidos, em ano eleitoral, acrescenta mais um componente importante à estratégia diplomática brasileira e temas delicados devem ser tratados com cautela, sobretudo os mais ideológicos, a exemplo do debate em relação à Venezuela, que já tem novo governo após a prisão do ex-presidente Nicolás Maduro pelos norte-americanos.

“O presidente Maduro está em processo de indiciamento, já tem uma nova liderança [na Venezuela] que é a Delcy Rodrigues e os americanos estão relacionados a isso. Sei que é pauta ideológica do Partido dos Trabalhadores, mas não deveria ser pauta do Estado brasileiro. E não é a hora de dar tiro no pé”, avalia Lucena.



Resposta às derrotas

Em ano eleitoral, o encontro do presidente Lula com Donald Trump pode ajudar a recolocar o governo no protagonismo no que se refere à política internacional, minimizando os efeitos das recentes derrotas sofridas no Congresso Nacional.

“O presidente Lula está passando por uma crise sem precedentes no relacionamento entre executivo e legislativo, porque depois de 132 anos uma indicação para o Supremo Tribunal Federal foi rejeitada. O que o Planalto precisa fazer é apresentar trunfos políticos. O primeiro deles, mostrar que a família Bolsonaro não é a única que tem interlocução com o presidente Donald Trump”, avalia Antônio.



“A gente não entende qual é a agenda traçada pelo Itamaraty e o que Mauro Vieira delimitou, mas deveria focar justamente em aparar essas arestas dos americanos, já que o Brasil jogou parado e ganhou na questão das tarifas, pois a Suprema Corte norte-americana declarou a ilegalidade delas”, completa o professor.

“Como as conjunturas políticas mudam, esse era um ponto extremamente difícil para o presidente, a relação com os Estados Unidos, com Trump, especificamente. E ele conseguiu se sair bem no último episódio, apesar de tudo. E, agora, essa se tornou até uma visita onde o presidente pode ter proveito, uma oportunidade de dar visibilidade à capacidade diplomática do presidente e do seu governo”, avalia a cientista política Priscila Lapa.



“Diante de uma semana de agendas em que o governo ficou numa posição de desconforto, pode sim, se bem feita, bem calculada, se tornar uma agenda positiva para o governo, mas não deixa de ter também os seus pontos sensíveis”, pondera a cientista política.



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