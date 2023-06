A- A+

Governo Federal Após revisão de nota do Brasil, Lula diz acreditar que preços vão 'baixar ainda mais' Presidente entrega moradias populares no interior do Pará

Em agenda no interior do Pará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado que os preços de combustível e alimentos "vão baixar ainda mais". Durante a semana, a agência de risco Standard and Poor's revisou a tendência do Brasil de "estável" para "positiva", fato que tem sido comemorado pelo governo em atos públicos e declarações à imprensa.

— Eu disse para vocês que o preço da gasolina ia baixar, o preço do diesel ia baixar, o preço da comida ia baixar. E vai baixar ainda mais — discursou

Lula falou sobre o assunto em cerimônia de entrega de 222 moradias em Abaetetuba (PA). Segundo o governo, a ação do Minha Casa Minha Vida (MCMV) beneficiará 888 pessoas que se enquadram na Faixa 1, com renda mensal bruta de até R$ 2.640.

Em palanque com apoiadores do petista, os convidados fizeram críticas à política habitacional do governo Jair Bolsonaro. Além de Lula, discursaram o ministro das Cidades, Jader Filho, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), o senador Beto Faro (PT-PA) e o governador do estado, Jader Barbalho.

Lula disse que quer um país sem pobreza, com crescimento da classe média.

— Sou um homem que acredito muito em Deus. A vida inteira acreditei que existe um ser superior que traçou nosso destino. — disse Lula, que acrescentou: — Se dependesse da elite brasileira eu não estava aqui. Estou aqui exatamente por causa do povo pobre e trabalhador desse país.

Nesta tarde Lula segue para Belém, onde participa de cerimônia da escolha da capital paraense para sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30). Desde que assumiu o terceiro mandato, Lula estabeleceu como uma das metas do primeiro ano garantir a realização da COP de 2025 na Amazônia.

A conferência reunirá chefes de estado de todos os continentes. Na ocasião, as nações apresentam suas ambições para o combate à crise climática global.

A confirmação do Brasil como sede do encontro foi feita no mês passado. Ainda durante a transição de governo, no ano passado, o pleito foi encaminhado por Lula durante participação na COP-27, no Egito.

Entre novembro e dezembro deste ano, a sede no Brasil será formalizada em votação da COP-28, que ocorrerá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Ao lado do governador do Pará, Lula irá receber detalhes sobre a preparação da cidade para receber o evento global. Para que a COP em 2025 ocorra sem percalços, há necessidade de reforço de segurança, além de investimentos em hotelaria e serviços para acomodar as delegações.

Nesta agenda, Lula busca reforçar discurso de campanha, quando o petista prometeu dar mais atenção ao meio ambiente, mesmo em meio a dificuldades políticas. Este ano, o Executivo foi derrotado no Congresso em votação de Medida Provisória que retirou algumas atribuições da pasta comandada por Marina Silva, como o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Outros desafios ambientais são travados. Há, por exemplo, divergências internas no Executivo sobre a exploração de petróleo em campo localizado na costa do Amapá. A contenda envolve plano de longa da Petrobras, mas houve suspensão por decisão do Ibama.

Veja também

Minha Casa, Minha Vida Governo prevê contratação de 230 mil moradias em 2023