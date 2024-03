Após romper com Bolsonaro, organizador de motociatas faz pré-campanha ao lado de Boulos

A- A+

Após ter rompido publicamente com Jair Bolsonaro (PL), o antigo organizador de motociatas do ex-presidente, Jackson Vilar agora tem planos políticos. Nas eleições deste ano, o empresário que administrava o Acelera Para Cristo disputará uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Na sua pré-campanha, todavia, chama a atenção a presença de uma figura da esquerda: o pré-candidato à prefeitura pelo PSOL, Guilherme Boulos.

Em suas redes sociais, Jackson Vilar tem feito postagens sobre o psolista com os dizeres "Boulos e Jackson Vilar: a dupla que liderará São Paulo" e "juntos por SP".

Na última sexta-feira, ele chegou a mencionar o presidente Lula (PT) e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, em uma de suas manifestações on-line. "É hora de unir forças e renovar São Paulo! Junto com @guilhermeboulos.oficial para construir um futuro melhor para nossa São Paulo", escreveu.

Jackson Vilar ganhou projeção durante o mandato de Bolsonaro e chegou a disputar uma vaga na Câmara Federal pelo Republicanos com o endosso de apoiadores do ex-presidente, mas teve sua candidatura indeferida.

A união com o ex-mandatário começou a ruir após o ato do 7 de setembro de 2022, quando Bolsonaro disse que seus ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) haviam sido feitos no "calor do momento". Vilar, por sua vez, não viu verdade na declaração.

— Não acredito em Bolsonaro mais. Podem me chamar de traidor, do que você quiser, canalha. Traidor que quer andar de helicóptero para sobrevoar vendo a gente. Vou queimar minha camisa com o nome Bolsonaro. Você não merece respeito, Bolsonaro. Você traiu os motociclistas, os caminhoneiros. Você traiu o seu povo porque você é um frouxo, covarde. Bolsonaro, te apoiei até hoje e a partir de agora quero que você vá à merda — disse Vilar em vídeo que postou na época. Posteriormente, ele se desculpou publicamente.

Após Lula vencer as eleições, o empresário disse ao GLOBO que teria convidado Gleisi Hoffmann e o vice-presidente, Geraldo Alckmin, para um passeio de moto. Ele afirmou que o evento não teria vínculo partidário e disse que deixou de apoiar Bolsonaro por conta de "mentiras".

— A verdade está aparecendo. Bolsonaro nunca foi cristão. Enganou a todos, principalmente os evangélicos. Mas agora estão acordando — declarou.



