POLÍTICA Após exoneração da Prefeitura do Recife, Murilo Cavalcanti abre possibilidade de disputar eleições Ex-secretário de Segurança Cidadã nega envolvimento em polêmica com prefeito do Rio de Janeiro

A exoneração do agora ex-secretário de Segurança Cidadã do Recife, Murilo Cavalcanti (MDB), aconteceu na última sexta-feira (5) após mais de 11 anos à frente da pasta, que assumiu ainda na primeira gestão do ex-prefeito Geraldo Júlio (PSB). Ele afirmou que deixou a secretaria para abrir a possibilidade de disputar o cargo de vereador, pelo Movimento Democrático Brasileiro, partido a qual é filiado desde 2016. O convite partiu do presidente da MDB em Pernambuco, Raul Henry.

Ainda não há um posicionamento firme da parte de Murilo se vai ou não disputar as eleições municipais deste ano. Ele está em conversas com o partido e a família para se articular melhor, mas garantiu que entregará uma resposta à sociedade ainda esta semana.

"Eu vinha amadurecendo essa ideia com Raul Henry, que vinha me incentivando a ser candidato [a vereador]. Eu já tinha disputado o mesmo cargo em 2004 e tive 3.813 votos. Perdi a eleição, mas fui estudar sobre violência. Bati o recorde no tempo de secretariado, ficando 11 anos e 3 meses na Prefeitura do Recife", comentou.

Devido à necessidade do partido de ter articulação na Câmara dos Vereadores do Recife, Murilo disse que conversou com o prefeito João Campos (PSB), antes de ele embarcar para os Estados Unidos, ainda na sexta-feira (5), e teve o aval do chefe do Executivo municipal para ser exonerado do cargo.



Mas ele promete que vai continuar como um 'militante' da gestão de Campos e que irá apoiar a candidatura à reeleição do prefeito. Mesmo com a saída, ele garante que as portas permanecem abertas para uma possível volta à Prefeitura do Recife.

"Ele me deixou livre para escolher e avaliar. Caso não desse certo, eu poderia ver o que ia fazer, se ia voltar para a Prefeitura ou se ia fazer algo ao lado dele [João Campos]. Se não fosse exonerado, eu não poderia ser candidato. O prazo para quem quer ser candidato terminava no dia 6 de abril [último sábado]", continuou.

Mesmo com a exoneração, Murilo nega que a atitude tenha sido tomada em virtude da polêmica nas redes sociais com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), que o chamou de 'malandro', após o ex-secretário do Recife ter um artigo publicado no jornal O Globo, com o título O que Medellín tem a ensinar ao Rio, onde fala sobre a insegurança no Estado do Sudeste brasileiro.

Formulador e 'militante do Compaz'

A criação mais notável de Murilo Cavalcanti pode ser vista em, pelo menos, cinco unidades espalhadas pela capital pernambucana. Ele foi diretor da rede de Centro Comunitário da Paz (Compaz), equipamento que já ganhou diversos prêmios em reconhecimento pelas políticas públicas e trabalhos prestados à sociedade. O mais recente deles foi concedido em fevereiro último, pela Organização das Nações Unidas (ONU), que considerou o centro como o que melhor contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs).

O Compaz foi resultado de longos estudos feitos por Murilo em viagens a Medellín, capital de Antioquia, na Colômbia. Ele visitou as terras estrangeiras por, pelo menos, 44 vezes.

"Eu ainda tenho que aprender muito mais com eles, porque Medellín está muito mais à frente do que qualquer cidade brasileira, no que se refere à cidadania e inclusão social. Eu não fiz o Compaz sozinho. Mas é o maior legado que a gente pôde deixar para a cidade do Recife. Ninguém pode tirar isso de mim. Agradeço muito a Geraldo Júlio, que foi o prefeito que permitiu a criação, e a João Campos, que deu continuidade ao trabalho", declarou.

Em janeiro de 2023, o ex-secretário lançou um livro que conta a experiência de ter auxiliado na transformação de vidas através desses espaços culturais. Em "Minha Causa. Trajetória de Murilo Cavalcanti. Do cara da noite ao cara do Compaz”, ele traz muitos recados de como entrar em áreas pobres e desiguais com equipamentos públicos de qualidade.

"Outras unidades do País foram inspiradas no Compaz, como a Usina da Paz, no Pará. O Governo Lula lançou, recentemente, o Convive [Centro Comunitário pela Vida] nacional, baseado no modelo do Recife. Eu só tenho orgulho. Não tenho, sequer, um processo no Tribunal de Contas do Estado [TCE-PE]. Isso não é mérito, é obrigação. Sendo ou não vereador, vou ser sempre um militante do Compaz", finalizou.

