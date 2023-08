Após ser alvo da PF, Zambelli vê Conselho de Ética aceitar processo por ter ofendido parlamentar

A- A+

No mesmo dia em que foi alvo de uma operação da Polícia Federal, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) sofreu um revés no Conselho de Ética: o relator do colegiado, o deputado João Leão (PP-BA), votou pela admissibilidade da ação movida contra ela pelo PSB. O processo, que trata de uma suposta ofensa a outro parlamentar, ainda será votado pelo Conselho.

A deputada é acusada de ter extrapolado as prerrogativas parlamentares ao xingar o deputado Duarte Júnior (PSB-MA) durante uma audiência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. A discussão aconteceu durante sessão que contou com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino. Da entrega da representação contra a parlamentar até o parecer, decorreram 90 dias.

Em sua manifestação ao Conselho de Ética, Zambelli se disse "abalada" pela operação feita horas antes em sua residência e se comprometeu a fazer um pedido formal de desculpas em plenário, caso o processo seja arquivado.

