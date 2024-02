Após ser chamado de 'bafo de cachaça' por Janones, deputado diz que tomará "providências legais"

A- A+

O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) disse que tomará “providências legais” contra o deputado federal André Janones (Avante-MG) após o parlamentar chamá-lo de “bafo de cachaça” em setembro do ano passado, durante sessão da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. No mesmo dia, Melo foi a uma delegacia da polícia civil do Distrito Federal fazer um exame toxicológico.

O resultado negativo chegou em dezembro na Câmara, mas como o deputado do PP estava de recesso, teve acesso ao documento apenas nesta terça-feira. Com a prova em mãos, o parlamentar disse que vai denunciar Janones pela ofensa.

— O Janones faz os escândalos dele. Ele me fez uma ofensa. Se eu não estou respaldado em laudo técnico, fica no disse-me-disse. Ele gosta de bater boca. De posse disso, vou tomar as providências legais. Vou apresentar a denúncia agora — disse o deputado ao Globo.





O deputado disse ainda que vai avaliar junto a bancada de oposição na Câmara e sua assessoria jurídica se cabe algum processo dentro do Legislativo contra o parlamentar mineiro.

— Alguém falar que você está bêbado é uma acusação gravíssima. Uma ofensa ao meu trabalho. (Sobre providências na Câmara), vou discutir com a oposição. Ele quis lacrar para cima de mim falando que eu estava com “bafo cachaça”.

