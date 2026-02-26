A- A+

Minas Gerais Após ser criticado por alfinetar influenciador que "fez o L", Nikolas Ferreira visita Juiz de Fora De acordo com a última atualização do Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, 53 pessoas morreram na tragédia provocada pelas fortes chuvas na cidade mineira

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) esteve em Juiz de Fora (MG) nesta quinta-feira, em meio a repercussão negativa nas redes sociais. O parlamentar passou a ser alvo de críticas na plataforma X após atacar um streamer que “fez o L” durante uma transmissão ao vivo, enquanto a cidade mineira enfrenta os impactos das fortes chuvas que já deixaram mais de 50 mortos e mobilizam equipes de resgate.

Durante a passagem por Juiz de Fora, o parlamentar foi até as áreas mais críticas, conversou com os moradores, fez postagens nas redes sociais e, sem citar nome ou partido, criticou em vídeo a gestão da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT-MG):

— Nesse momento, a realidade é só uma, é de que vocês foram esquecidos. E precisa de gente que olhe para aqui.

Chuvas em Minas Gerais

De acordo com a última atualização do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais na tarde desta quinta-feira, 53 pessoas morreram na tragédia provocada pelas fortes chuvas em Juiz de Fora.

Outras seis mortes foram confirmadas na cidade vizinha, Ubá. Ainda há 15 desaparecidas. Equipes dos bombeiros e da Defesa Civil Nacional atuam nas buscas.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informou que há previsão muito alta de permanência ou de novas ocorrências de enxurradas, alagamentos e inundações em Juiz de Fora.

Polêmica nas redes sociais

O deputado mais votado de Minas Gerais protagonizou na última quarta-feira uma polêmica na rede social X. Nikolas fez uma publicação com a foto de um streamer de jogos on-line "fazendo o L", gesto usado por apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante uma live. O criador de conteúdo é Rafael Lange, mais conhecido como Cellbit.

Em tom de deboche, Rafael respondeu ao político pedindo desculpas pela demora na resposta e justificou que ele estava trabalhando, coisa que o parlamentar "não sabia o que era".

Internautas criticaram Nikolas por fazer a publicação em meio à crise causada pelas chuvas na Zona da Mata mineira. Posteriormente, o deputado apagou a postagem, mas a discussão continuou entre os assuntos mais comentados da plataforma.

Perfis alinhados à direita passaram a listar criadores de conteúdo gamer que já declararam apoio a Lula. Entre eles, resgataram um “story” antigo do influenciador Alan Ferreira, conhecido como Alanzoka, publicado há quatro anos, no qual afirmava ter “feito o L com gosto para tirar aquele lixo humano”, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Alanzoka passou a ser alvo de críticas no Instagram e chegou a restringir os comentários de suas publicações.

