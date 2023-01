Após ser executada em posse de Lula, música de Guilherme Arantes é citada nas redes

A- A+

Após ser executada durante a cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no momento da passagem simbólica da faixa, a canção "Amanhã", o nome do cantor e compositor Guilherme Arantes chegou aos trending topics do Twitter neste domingo (1).

Interpretada pela Orquestra Sinfônica de Músicos pela Democracia, a música já havia sido utilizada em peças publicitárias da campanha eleitoral do então candidato do PT. Além do hino nacional, outro tema tocado na posse foi "O trenzinho do caipira", de Heitor Villa-Lobos.

A música foi um dos destaques do momento em que o presidente empossado subiu a rampa, que, na ausência do agora ex-presidente Jair Bolsonaro, teve a entrega da faixa a Lula feita por representantes da sociedade civil — a catadora Aline Sousa; o artesão Flávio Pereira; o professor Murilo de Quadros Jesus; o metalúrgico Weslley Rodrigues Rocha; o Cacique Raoni; a cozinheira Jucimara Fausto dos Santos; o menino Francisco, morador de Itaquera; e Ivan Baron, referência na luta anticapacitista.

