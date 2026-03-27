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Eleições 2026 Após ser preterido por Carol de Toni e Carlos Bolsonaro, Esperidião Amin declara apoio à adversário Senador deverá buscar a reeleição em chapa do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, na disputa pelo governo do estado

O senador Esperidião Amin (PP-SC) declarou apoio à candidatura ao governo do prefeito de Chapecó, João Rodrigues (PSD). O gesto do parlamentar se deu após ele ser escanteado na composição da chapa majoritária da reeleição do governador Jorginho Mello (PL), que deu preferência às indicações para o Senado da deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) e do ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL-RJ).

— Como senador e pré-candidato ao Senado, com esta decisão do prefeito João, eu vou lutar para que o meu partido faça parte da chapa majoritária, assim como luto por Santa Catarina e pela democracia. Portanto, eu posso anunciar aqui, como todos os outros podem anunciar sua preferência, que vou lutar por isso — disse ontem ao participar do evento de anúncio da pré-candidatura de João.

Na ocasião, Esperidião também foi anunciado como o único indicado da chapa a concorrer ao Senado. O senador sinalizando que manteria a candidatura à reeleição mesmo após ter sido preterido na composição de Jorginho, que optou por uma "chapa pura" para o Senado, após Carol de Toni ameaçar deixar o partido. A parlamentar chegou a receber ofertas de outras seis siglas, mas optou por permanecer no PL depois de ser anunciada como postulante ao Senado junto a Carlos Bolsonaro durante um anúncio na presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que disputará o Planalto.

Em resposta, o PP, cujo diretório estadual é presidido por Esperidião, decidiu endossar a candidatura de João, apesar de a maior parte dos prefeitos filiados ao partido ter se reunido na última quarta-feira em um evento em Florianópolis (SC) em apoio a Jorginho. No anúncio da chapa, Rodrigues também costurou uma aliança com o União Brasil e o MDB, que indicará o vice em sua chapa. O núcleo emedebista rompeu com o governo no início do ano e anunciou a saída da gestão estadual após ser preterido na composição da chapa pelo Novo, que terá o prefeito de Joinville, Adriano Silva (Novo), como o vice de Jorginho.

"O presidente estadual do PSD de Santa Catarina [Eron Giordani], em conluio com o prefeito de Chapecó, passou a exigir minha expulsão imediata do partido. Ainda que perplexo, considero essa grotesca encenação uma medalha", disse no texto. A crise levou Rodrigues a adiar o evento de lançamento de sua candidatura, incialmente previsto para o dia 21 de março, mas realizado ontem.

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