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BRASIL Após sessão marcada por bate-boca, Fachin cancela novo encontro do plenário do STF Decisão ocorre dois dias após plenário marcado por bate-boca e em meio a nova troca de acusações entre Gilmar Mendes e André Mendonça

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, cancelou a sessão extraordinária do plenário prevista para esta quinta-feira. A informação foi comunicada pelo tribunal.

“Por determinação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, a sessão extraordinária de hoje, dia 17 de setembro de 2026, foi cancelada”, informou o STF.

A sessão estava prevista para começar às 14h e tinha como principal item a retomada do julgamento sobre a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa aos planos de saúde contratados antes de 30 de dezembro de 2003. A discussão envolve a possibilidade de cobrança de mensalidades diferentes em razão da idade em contratos anteriores à entrada em vigor do estatuto.



O cancelamento ocorre em um momento de tensão interna no Supremo. Na terça-feira, o plenário se reuniu em uma sessão extraordinária para analisar os desdobramentos das investigações do caso Master. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Flávio Dino e teve, nos momentos finais, um bate-boca entre Gilmar Mendes e André Mendonça.





A crise ganhou novos capítulos nesta quinta-feira, com outra rodada de acusações entre Gilmar e Mendonça. O decano voltou a fazer críticas públicas à atuação do colega, e o gabinete de Mendonça respondeu afirmando que divergências entre integrantes de um tribunal são legítimas, mas classificando como ilegítima a tentativa de “constranger o julgador”. A manifestação também defendeu a criação de um código de ética para o Supremo.

Também veio a público nesta quinta um ofício enviado por Gilmar a Luiz Fux, presidente da Segunda Turma, no qual o decano questiona a forma como foi convocada a sessão extraordinária que referendou a decisão de Mendonça de afastar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Gilmar afirmou que houve um “prévio ajuste” entre Fux e Mendonça para a realização do julgamento, sem comunicação antecipada aos demais integrantes do colegiado. O documento havia sido enviado no último dia 11.

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