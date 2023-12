A- A+

Brasília Após sete meses, Randolfe Rodrigues anuncia filiação ao PT Senador é o líder do governo no Congresso Nacional; declaração foi feita durante solenidade no Amapá

O senador e líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, confirmou nesta segunda-feira (18) que irá se filiar ao PT.

Seis meses após anunciar seu desligamento do partido Rede Sustentabilidade, Randolfe chegou a negociar com outras siglas, como o MDB e o PSB, mas decidiu retornar ao partido pelo qual entrou na política.

O anúncio foi feito durante solenidade de entrega de residências do Minha Casa, Minha Vida, no Amapá, estado de Randolfe. Durante seu discurso, Randolfe disse que sua escolha foi para estar ao lado do presidente.

— No início desse ano foi necessário um desligamento partidário meu. Me perguntam, presidente, qual a minha escolha partidária. Eu lhe respondo em primeira mão para o senhor e para todos que estão ouvindo. O meu partido é o partido de Lula. Eu estarei no partido de Lula onde o partido de Lula estiver, porque estou ao lado da maior liderança política da história desse país — afirma.

Veja também

DISPUTA Briga com Ciro Gomes: de olho no PSB, Cid atrasa anúncio de destino político e continua no PDT