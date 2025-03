A- A+

Apoio Após silêncio, Tarcísio vai às redes defender Bolsonaro: "Inocência será comprovada" Ex-presidente e padrinho político do governador paulista se tornou réu no STF por supostamente liderar trama golpista no Planalto

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse confiar, nesta quarta-feira (26), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) provará a sua inocência depois de se tornar réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por supostamente liderar uma trama golpista no Palácio do Planalto ao perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil, e assim seguirá. Sabemos que esse não é o primeiro e não será o último desafio a ser enfrentado, mas sabemos também que a verdade prevalecerá e sua inocência será comprovada. Estou certo de que Bolsonaro conduzirá esse processo com a coragem que sempre motivou todos ao seu redor. Siga contando comigo e com os milhões de brasileiros que estão ao seu lado", escreveu o governador paulista.

Tarcísio evitou fazer comentários públicos sobre o assunto desde que participou de uma entrevista a um podcast na noite de segunda-feira (24), ao lado de Bolsonaro.

No dia seguinte, após atender dezenas de prefeitos em uma premiação de alfabetização no Memorial da América Latina, driblou jornalistas no palco e no estacionamento do centro de eventos.

Hoje, a agenda pública de Tarcísio amanheceu vazia, dedicada apenas a “despachos internos” no Palácio dos Bandeirantes, algo incomum para o meio de semana.

Outros políticos cotados na direita para a disputa presidencial de 2026 não haviam entrado no assunto até o final da tarde, como os governadores Ratinho Júnior (PSD), do Paraná, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás.

Eles focaram em divulgar compromissos públicos e alguns lamentaram a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD).

