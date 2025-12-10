Após situação de Glauber Braga, Lula diz que 'desavenças' na Câmara são 'próprias da democracia'
Presidente afirmou que entregará um país civilizado ao fim do seu mandato
Um dia depois do tumulto na Câmara provocado pela ocupação da Mesa Diretora pelo deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) para impedir a votação do projeto da dosimetria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou as desavenças com o Legislativo nesta quarta-feira e disse que entregará um país civilizado.
— Estou muito tranquilo com o que está acontecendo no Brasil. Essa desavença da Câmara é própria da democracia. A gente estava desabituado a isso — afirmou o presidente durante cerimônia no Palácio do Planalto de anúncios de seleção do Novo PAC 2025, nas modalidades de abastecimento de água urbano e rural e de esgotamento sanitário urbano.
Na sequência, Lula disse que entregará, ao fim de seu mandato, um país civilizado.
— Este país está mudando para melhor, pode ter certeza. Vamos entregar esse país civilizado.
Na terça-feira, um acordo entre o Centrão e a direita bolsonarista possibilitou a aprovação do projeto que diminui a pena que será cumprida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe de Estado. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), levou a proposta à votação na madrugada de quarta-feira. O texto foi aprovado por 291 a 148. A definição por levar o tema adiante foi precedida por reuniões entre dirigentes de partidos do Centrão e comunicada por Motta aos líderes ainda pela manhã.