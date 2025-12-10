A- A+

Congresso Nacional Após situação de Glauber Braga, Lula diz que 'desavenças' na Câmara são 'próprias da democracia' Presidente afirmou que entregará um país civilizado ao fim do seu mandato

Um dia depois do tumulto na Câmara provocado pela ocupação da Mesa Diretora pelo deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) para impedir a votação do projeto da dosimetria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou as desavenças com o Legislativo nesta quarta-feira e disse que entregará um país civilizado.

— Estou muito tranquilo com o que está acontecendo no Brasil. Essa desavença da Câmara é própria da democracia. A gente estava desabituado a isso — afirmou o presidente durante cerimônia no Palácio do Planalto de anúncios de seleção do Novo PAC 2025, nas modalidades de abastecimento de água urbano e rural e de esgotamento sanitário urbano.

Na sequência, Lula disse que entregará, ao fim de seu mandato, um país civilizado.

Veja também