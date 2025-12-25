A- A+

Eleições 2026 Após sofrer "virada" em 2022, ACM Neto confirma nova candidatura ao governo da Bahia Nome do ex-prefeito de Salvador vem sendo testado em pesquisas e aparece à frente do atual governador e possível candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues

Ex-prefeito de Salvador e herdeiro do carlismo, tradicional cultura política baiana, ACM Neto (União) confirmou pela primeira vez que será candidato ao governo da Bahia em 2026.

O nome dele vem sendo testado em pesquisas e aparece à frente do atual governador e possível candidato à reeleição, Jerônimo Rodrigues (PT).

O histórico das disputas estaduais, no entanto, mostra que petistas costumam engrenar ao longo da campanha.

— Sou candidato a governador da Bahia — afirmou Neto em evento no Sul do estado. — Estou nessa porque sinto que todos nós temos uma responsabilidade e um compromisso com o futuro da Bahia e do Brasil, e uma coisa está diretamente ligada à outra.

Caso encare a eleição, não será a primeira tentativa do ex-prefeito de seguir os passos do avô Antônio Carlos Magalhães, cacique do antigo PFL que governou a Bahia em três períodos distintos.

Em 2022, Neto concorreu contra o mesmo Jerônimo, até então um desconhecido secretário de Rui Costa, ex-governador e hoje ministro da Casa Civil.

O candidato da direita liderou as pesquisas até perto do dia do voto, mas, na esteira da nacionalização da campanha e da força de Lula na Bahia, onde o presidente recebeu 69,7% dos votos no primeiro turno, Jerônimo virou o jogo.

O petista baiano, inclusive, quase levou no primeiro turno, quando teve 49,5%, mas precisou da segunda rodada, na qual derrotou o adversário por 52,8% a 47,2%.

Antes dele, Rui Costa (2014) e Jaques Wagner (2006) vivenciaram situações parecidas. Começaram atrás, mas embalaram e foram eleitos no primeiro turno. Nas disputas seguintes, reelegeram-se sem grandes adversidades.

A última pesquisa Genial/Quaest na Bahia, de agosto, mostra Neto com 41%, contra 34% do governador. Jerônimo, contudo, tem 59% de aprovação, o que representa uma avenida para crescer eleitoralmente.

Histórico

Com Jaques Wagner, Rui Costa e Jerônimo, o partido de Lula venceu todas as eleições baianas desde 2006. A força estabelecida desde então quebrou a hegemonia do PFL de ACM — que depois virou DEM e, recentemente, se fundiu ao PSL no União Brasil.

Antes do PT dominar o estado, o PFL ganhou as disputas entre 1990 e 2002. Na ditadura, Antônio Carlos Magalhães também foi governador por dois períodos. Ele era filiado ao Arena, partido do regime, e depois ao PDS, nome adotado pela sigla quando o país se preparava para a abertura.

Neto, por sua vez, foi deputado estadual e federal, além de prefeito por dois mandatos. Antes de tentar o governo pela primeira vez, emplacou o sucessor na prefeitura, Bruno Reis (União), que ainda comanda a cidade. Em lógica oposta ao que ocorre na esfera estadual, o PT nunca conseguiu eleger um prefeito na capital baiana.

No evento em que confirmou a candidatura, Neto garantiu ainda que fará oposição ao PT a nível nacional.

— O meu candidato é o candidato para ajudar a derrotar o PT, para ganhar a eleição aqui e em todo o Brasil — indicou.

Segundo a Quaest, 40% dos baianos querem que o próximo governador seja aliado de Lula, e 49% preferem alguém “independente”. Só 9% manifestam simpatia por um nome próximo a Jair Bolsonaro.

Esse perfil do eleitorado fez ACM Neto não se posicionar com afinco no segundo turno de 2022. Ele evitou declarar voto no ex-presidente.

Veja também