são paulo Após SP, Lula faz "tour" por redutos bolsonaristas com visitas a Rio e Minas Lula visitará em um mês os três maiores colégios eleitorais do país em ano de eleições municipais

Após passagem por São Paulo com direito a afagos ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará nesta semana mais dois redutos bolsonaristas: Minas Gerais e Rio de Janeiro. Com isso, Lula visitará em um mês os três maiores colégios eleitorais do país em ano de eleições municipais.

Em sua primeira passagem por Minas desde a campanha de 2022, o presidente Lula anunciará um pacote de investimentos do governo federal para o estado, segundo antecipou pelas redes sociais.

Por lá, há ainda a previsão de uma conversa com a imprensa local, dando continuidade à estratégia da Secretaria de Comunicação Social (Secom), comandada por Paulo Pimenta, de amplificar a comunicação sobre as agendas e as ações do governo. Desde o começo do ano, Lula tem ocupado o horário antes separado para suas lives semanais com conversas com rádios regionais. Minas é governado por Romeu Zema (Novo), que apoiou Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial.

No Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro (PL), Lula visitará Belford Roxo, na Baixada Fluminense, para a inauguração da Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva — em homenagem a um neto do presidente —, e para o anúncio da construção da sede do campus Belford Roxo do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). O investimento será de R$ 15 milhões. Haverá, ainda, o anúncio da construção do Hospital Oncológico, com investimento de cerca de R$ 40 milhões.

Os dois últimos anúncios serão feitos em frente à prefeitura de Belford Roxo, comandada por Waguinho, marido da ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro.

Carneiro foi demitida da pasta do ano passado em meio a trocas do governo para ampliar o apoio do União Brasil, legenda da ministra, ao Palácio do Planalto. No seu lugar, assumiu o deputado federal Celso Sabino, que conta com amplo apoio da bancada do partido no Congresso Nacional.

À época da saída da ministra, como mostrou o GLOBO, Lula se comprometeu a construir um Instituto Federal de Educação e um hospital do câncer, promessas que serão anunciadas na visita desta terça-feira.

No dia seguinte, Lula vai inaugurar o Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado e anunciar o Instituto Federal (IF) do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca.

Passagem por São Paulo

Na semana passada, Lula anunciou a parceria do governo federal com o governo do estado de São Paulo para a construção do túnel submerso que vai ligar as cidades de Santos e Guarujá. O evento contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas e foi marcado por troca de afagos entre os dois.

Lula chegou a declarar que era preciso deixar as diferenças de lado e que o governador teria da presidência da República " tudo aquilo que for necessário".

Tarcísio, por sua vez, acenou para Lula afirmando que a parceria não se limitaria ao túnel e que os dois deixariam um "legado trabalhando juntos".

