Após tarifaço de Trump, Lula diz que Bolsonaro é "traidor da pátria" e ironiza Eduardo

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar nesta quinta-feira (17) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusando-o de traição por supostamente endossar as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos contra o Brasil.



Durante discurso no 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune), em Goiânia, Lula também ironizou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos EUA com a justificativa de “denunciar” a situação do Brasil.

— Ele ainda vai ser processado pela Covid-19, por toda a gente que morreu pela irresponsabilidade dele. Agora fica pedindo para os Estados Unidos. Quem se abraça na bandeira americana é patriota falso. Bolsonaro se abraça nela. Então transfira o título para lá e vá votar lá — disse Lula.

O presidente também criticou a postura de Eduardo Bolsonaro:

— O filho dele fica com esse negócio de “liberta meu pai, liberta meu pai”. Eles têm que ser tratados como traidores da pátria. Não demonstraram nenhuma preocupação com essa taxação que vai pesar no bolso do povo brasileiro.

Lula também ironizou o presidente americano Donald Trump:

— Eu sou um cara que só foi comer pão aos sete anos de idade. Não vai ser um gringo que vai dar ordem para este presidente da República. Eu sei quem manda neste país. E essa pessoa se chama povo brasileiro.

O congresso da UNE, que neste ano tem como lema “O Brasil se une pela soberania”, reuniu cerca de 3 mil estudantes, segundo estimativa da entidade.



O evento foi marcado por manifestações políticas e reivindicações estudantis, como a ampliação de investimentos em educação e a implementação do “bandejão”.

O ministro da Educação, Camilo Santana, também discursou no evento e reforçou o tom de defesa da soberania nacional.

— Precisamos de justiça tributária: os ricos devem pagar mais, os pobres menos. Só assim teremos mais recursos para investir na educação. A outra luta fundamental é pela soberania. É injustificável a chantagem que Trump está tentando impor ao Brasil.

Veja também