Após tentativa de fuga de Silvinei, Moraes ordena prisão domiciliar a Filipe Martins
Ex-assessor da Presidência foi condenado por tentativa de golpe de estado
A Polícia Federal cumpriu neste sábado um mandado de prisão domiciliar contra o ex-assessor internacional da Presidência Filipe Martins, condenado no processo da trama golpista.
A medida foi ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, um dia depois da descoberta de tentativa de fuga do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, detido ontem no Paraguai.
A ação visa evitar eventuais novas fugas de condenados do processo.
O advogado de Martins, Jeffrey Chiquini, classificou em vídeo que a decisão é "absurda" e "vingativa" e que não há "nenhuma alteração no quadro fático" contra o seu cliente.
— O que o Filipe Martins tem a ver com a fuga com outro réu? — disse o defensor, e completou:
— Filipe Martins estava até hoje com tornozeleira eletrônica e não podia sair da sua cidade. Hoje, no meio do recesso, semana de festas, Filipe Martins tem uma prisão domiciliar decretada, sem qualquer motivo.