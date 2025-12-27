Sáb, 27 de Dezembro

Justiça

Após tentativa de fuga de Silvinei, Moraes ordena prisão domiciliar a Filipe Martins

Ex-assessor da Presidência foi condenado por tentativa de golpe de estado

O ex-assessor da Presidência, Filipe Martins, é um dos condenados da trama golpistaO ex-assessor da Presidência, Filipe Martins, é um dos condenados da trama golpista - Foto: Arthur Max/MRE

A Polícia Federal cumpriu neste sábado um mandado de prisão domiciliar contra o ex-assessor internacional da Presidência Filipe Martins, condenado no processo da trama golpista.

A medida foi ordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, um dia depois da descoberta de tentativa de fuga do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, detido ontem no Paraguai.

A ação visa evitar eventuais novas fugas de condenados do processo.

O advogado de Martins, Jeffrey Chiquini, classificou em vídeo que a decisão é "absurda" e "vingativa" e que não há "nenhuma alteração no quadro fático" contra o seu cliente.

— O que o Filipe Martins tem a ver com a fuga com outro réu? — disse o defensor, e completou:

— Filipe Martins estava até hoje com tornozeleira eletrônica e não podia sair da sua cidade. Hoje, no meio do recesso, semana de festas, Filipe Martins tem uma prisão domiciliar decretada, sem qualquer motivo.

