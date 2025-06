Após ter rede suspensa por Moraes, filho de Zambelli cria novo perfil e critica ministro

A- A+

Um dia após ter seu perfil no Instagram suspenso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), João Zambelli, filho da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), criou uma nova conta na rede social, que já acumula mais de 30 mil seguidores.

Na primeira publicação do novo perfil, João criticou duramente o ministro, acusando-o de perseguir sua família:

— Na ânsia de destruir a carreira da minha mãe, ele (Moraes) agora vem atrás de mim, da minha avó, de toda a família Zambelli.

Emancipado por sua mãe, João, de 17 anos, também criticou a suspensão das contas de sua avó, Rita Zambelli, de 75 anos, que, segundo ele, sofre de problemas cardíacos.



Moraes determinou o bloqueio dos perfis de Rita após Carla ter transferido para ela a titularidade de suas contas nas redes sociais, em uma tentativa de burlar decisões judiciais. Rita Zambelli é cotada como possível candidata à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

O ministro justificou a inclusão de parentes nos bloqueios por serem "terceiros que reiteram condutas criminosas".



Em nota, Carla Zambelli criticou a medida: "O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da conta de Instagram do meu filho, João Zambelli, um jovem de apenas 17 anos que está iniciando sua trajetória na vida pública. Com isso, não atacou apenas a deputada ou a cidadã Carla Zambelli. Ele atacou uma mãe."

Carla Zambelli deixou o Brasil antes do fim do julgamento dos recursos contra sua condenação, numa tentativa de evitar a execução da pena e a possível cassação de seu mandato. A condenação está relacionada à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), realizada com o auxílio do hacker Walter Delgatti Neto.

Após a deputada anunciar autoexílio na Itália, Moraes determinou sua prisão preventiva e pediu a inclusão de seu nome na lista vermelha da Interpol.

