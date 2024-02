A- A+

STF Após tomar posse no STF, Dino diz que vai atuar com isenção e defende harmonia entre os Poderes Indicado por Lula, novo ministro assumiu vaga que era de Rosa Weber

Após tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino afirmou que vai atuar com "imparcialidade" e "isenção".

— Reitero os compromissos fundamentais de exercer a magistratura integralmente, com imparcialidade, com isenção — declarou Dino, após a cerimônia de posse.

O novo ministro também defendeu que os Poderes ajam como "ponderação".

— E, no que se refere ao plano institucional, que consigamos sempre elevar cada vez mais a harmonia entre Podere, na medida do que for possível. Cada um respeitando sua função, seu papel, tendo muita ponderação. Sempre procurei agregar, sempre tive muita nitidez, procurando respeitar as diferenças.

Em discurso durante a posse, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, destacou a presença de autoridades de perfis variados na cerimônia:

— A presença maciça nesse plenário de pessoas das divisões políticas das mais diversas apenas documentam como o agora ministro Flávio Dino é uma pessoa respeitada e querida pela comunidade jurídica, política e pela sociedade brasileira. E a presença maciça de todas as pessoas, de todas as visões aqui também documentam a vitória da democracia, da institucionalidade e da civilidade, de modo, Flávio, que nós o recebemos aqui com muita alegria — afirmou.

