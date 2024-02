A- A+

STF Após tomar posse no STF, Dino participa de missa com Alckmin e ministros Cerimônia foi realizada na Catedral de Brasília

O novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, assistiu a uma missa logo após tomar posse no cargo. A cerimônia foi realizada na Catedral de Brasília e contou com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e de ministros do STF e do Executivo.

Dino, que é católico, abriu mão da tradicional festa que é oferecida por associações jurídicas a novos ministros do STF. Um pequeno coquetel foi oferecido no STF, enquanto o novo integrante da Corte recebia os cumprimentos dos convidados.

Compareceram na missa o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, e os ministros André Mendonça e Gilmar Mendes. Também estavam presentes os ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, e da Advocacia-Geral da União, Jorge Messia.

Uma das preces ditas na cerimônia pedia que a passagem de Dino no STF "seja marcada pelo zelo com os direitos humanos e com a proteção aos mais necessitados". Gilmar Mendes fez a primeira leitura, um trecho da Primeira Carta de São Pedro.

