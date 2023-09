A- A+

GOVERNO Após tomar posse, Silvio Costa Filho participa de solenidade no Ministério de Portos e Aeroportos Deputado do Republicanos substitui Márcio França (PSB-SP), que assumiu a pasta do Empreendedorismo

O novo ministro de Portos e Aeroportos, deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), participa de solenidade nesta quarta-feira, na sede da pasta, para marcar a chegada ao cargo. Mais cedo, ele tomou posse em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Silvio Costa Filho substituiu Márcio França (PSB-SP), que assumiu a pasta do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.



Um dos desafios do novo ministro é tirar do papel o programa Voa Brasil, prometido inicialmente para iniciar em agosto. O objetivo do programa é estimular viagens de avião nas baixas temporadas por até R$ 200 cada trecho.

Costa Filho também terá de dar continuidade ao processo de limitação de voos no Santos Dumont dentro no plano costurado entre o governo federal e as autoridades do Rio para reativar movimento de passageiros no Galeão.

A estratégia é manter a concessão do aeroporto internacional do Rio com a operadora Changi - o que envolverá a renegociação dos termos contratuais. Em outubro, o aeroporto central do Rio passará a ter menos frequência diária de voos e em janeiro, passará operar, praticamente a ponte aérea ( Rio-Congonhas).

Veja também

CPI do MST Arthur Lira prorroga CPI do MST por mais uma semana