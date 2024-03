Após tour com Macron, Lula passa feriado em São Paulo com a família

A- A+

Após três dias de agendas com o presidente francês Emmanuel Macron em Belém, Rio de Janeiro e Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passa o feriado da Páscoa com familiares em São Paulo. Lula embarca na noite desta quinta-feira (28).

Não há programação oficial do presidente em São Paulo e nem previsão do voo de volta à capital.

Lula recebeu o presidente da França, Emmanuel Macron, para uma reunião bilateral no Palácio do Planalto nesta quinta. Eles trataram sobre o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, assim como a guerra na Ucrânia.

Entre os acordos assinados na agenda, estão um plano de ação estratégica Brasil e França, declaração de intenções sobre a retomada do centro franco-brasileiro de biodiveridade amazônica, acordo de cooperação internacional em matéria penal, reforço na luta contra garimpo ilegal e declaração de intenção para reforçar cooperação com integridade do espaço informativo.

Em visita ao Complexo Naval de Itaguaí (RJ) na quarta-feira, Lula e Macron acompanharam o lançamento do submarino Tonelero, selando a cooperação tecnológica entre os dois países para desenvolvimento do primeiro submarino nuclear da América Latina, mais uma etapa do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), firmado entre Brasil e França em 2008.

Na terça-feira, primeiro dia da visita do francês no Brasil, Lula e Macron visitaram uma fábrica de chocolate ribeirinha na ilha do Combu, próxima a Belém. No final da tarde, estiveram com lideranças indígenas em uma homenagem ao cacique Raoni.

