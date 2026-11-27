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governo Após troca na Fazenda, Moretti deve ser mantido no Planejamento, dizem aliados Lula tem elogiado Moretti, a quem já chamou de "mágico" do orçamento

O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, é o favorito para continuar à frente da pasta no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com interlocutores do governo.

Moretti é tratado por Lula como um dos maiores especialistas de orçamento do país ou, como o próprio presidente já disse, um "mágico" que acha espaço para acomodar políticas públicas dentro do planejamento orçamentário.

Procurado por meio de sua assessoria, o ministro não comentou.

Mesmo antes de assumir o ministério, Moretti também já tinha uma relação mais próxima de Lula, com quem despachava frequentemente quando era secretário do Casa Civil. A aprovação rápida do pacote fiscal - foram cerca de 10 dias entre a apresentação e a aprovação final -, também fortalecem o nome de Moretti para a permanência na pasta.

Além do protagonismo na elaboração do texto, o ministro também tomou a frente da articulação da proposta, inclusive dentro do plenário do Senado, onde o projeto encontrou mais resistência no Parlamento.

Na Fazenda, por sua vez, Lula optou pelo banqueiro Luiz Trabuco no quarto mandato, no lugar de Dario Durigan. O ministro não deve ocupar outro cargo no governo ao deixar a Fazenda, como mostrou o colunista Fábio Graner, embora o presidente tenha oferecido.

Durigan pretende tirar um tempo de descanso com a família e depois pode se dedicar à vida acadêmica, seguindo os passos de seu ex-chefe e aliado, Fernando Haddad.

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