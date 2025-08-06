A- A+

LEGISLATIVO Após tumulto na Câmara dos Deputados, Hugo Motta reocupa cadeira da presidência "A democracia não pode ser negociada", disse o presidente da Câmara ao retomar o comandada Mesa Diretora

Um clima de tensão se estabeleceu na noite desta quarta-feira (6) na Câmara dos Deputados. Após negociação com oposicionistas que ocuparam o plenário, o presidente da Casa, Hugo Motta, conseguiu ocupar sua cadeira e abrir sessão.

“A democracia não pode ser negociada”, disse o presidente da Câmara ao retomar o comandada Mesa Diretora. “Não podemos deixar que projetos pessoais e até projetos eleitorais possam estar à frente do que é maior que todos nós: o nosso povo”, também afirmou Motta.

Parlamentares da oposição, em protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, impediram desde ontem as sessões na Câmara dos Deputados.

