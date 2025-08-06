Qui, 07 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LEGISLATIVO

Após tumulto na Câmara dos Deputados, Hugo Motta reocupa cadeira da presidência

"A democracia não pode ser negociada", disse o presidente da Câmara ao retomar o comandada Mesa Diretora

Reportar Erro
Hugo Motta reassume comando da Mesa Diretora após tumulto provocado por oposicionistasHugo Motta reassume comando da Mesa Diretora após tumulto provocado por oposicionistas - Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Um clima de tensão se estabeleceu na noite desta quarta-feira (6) na Câmara dos Deputados. Após negociação com oposicionistas que ocuparam o plenário, o presidente da Casa, Hugo Motta, conseguiu ocupar sua cadeira e abrir sessão. 

Leia também

• Deputada entra com filha de 4 meses no Plenário antes da desocupação da Mesa Diretora

• Boulos pede que bolsonaristas obstruindo a Câmara não recebam salário

“A democracia não pode ser negociada”, disse o presidente da Câmara ao retomar o comandada Mesa Diretora. “Não podemos deixar que projetos pessoais e até projetos eleitorais possam estar à frente do que é maior que todos nós: o nosso povo”, também afirmou Motta.

Parlamentares da oposição, em protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, impediram desde ontem as sessões na Câmara dos Deputados.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter