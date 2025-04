Após Valdemar, Bolsonaro recebe Malafaia na UTI de hospital

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) recebeu pelo menos dois aliados políticos durante internação no hospital DF Star, em Brasília. Nesta quarta-feira, o pastor Silas Malafaia, da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, visitou Bolsonaro em seu quarto de hospital.

Apesar do espaço ser particular, o ex-presidente ainda é está recebendo cuidados em uma Unidade Terapia Intensiva (UTI).

Na terça, Bolsonaro recebeu o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto.

Bolsonaro foi internado e passou por mais uma cirurgia para tratar uma "suboclusão intestinal" - uma obstrução parcial do intestino.

Boletim médico divulgado nesta terça-feira afirma que o ex-presidente tem uma boa evolução clínica e já apresenta sinais efetivos de movimentação intestinal.

Também nesta quarta, uma oficial de Justiça procurou o ex-presidente Jair Bolsonaro no hospital onde está internado em Brasília e o notificou sobre a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal que o julgará por tentativa de golpe de estado.

O ex-presidente passou por uma “laparotomia exploradora”, procedimento que consiste em cortar o abdome para examinar os órgãos internos.

No caso de Bolsonaro, houve o diagnóstico de retenção do trânsito do intestino.

O objetivo, então, foi desfazer as “aderências” que bloquearam a digestão do paciente.

Depois, houve a reconstrução da parede abdominal, feita para reforçar a musculatura dessa parte do corpo.

A obstrução intestinal foi resultante de uma dobra do intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal e que foi desfeita durante o procedimento.

O ex-presidente passou mal no dia 11 de abril no Rio Grande do Norte, após sentir os efeitos da retenção intestinal, e foi transferido no dia seguinte para o Distrito Federal.

O problema de saúde do ex-presidente é uma sequela do ataque à faca contra ele há sete anos, durante a campanha de 2018.

Veja também