ELEIÇÕES 2026 Após visita a Bolsonaro, Flávio diz que vai conversar com Michelle para superar atritos Senador afirma que pretende 'procurar um por um' após ruídos públicos sobre sua pré-candidatura ao Planalto

Após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira que pretende conversar diretamente com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para tentar superar os atritos recentes dentro do bolsonarismo em torno de sua pré-candidatura à Presidência da República.

Questionado sobre as divergências expostas nos últimos dias entre integrantes da família e aliados políticos, Flávio adotou tom conciliador e disse que buscará diálogo interno.

— Nós (ele e Michelle) somos adultos, vamos conversar. Vou procurar todo mundo, como sempre fiz — afirmou, acrescentando que todos estariam “na mesma página” diante do que classificou como riscos políticos para o país.

A declaração ocorre após uma sequência de ruídos públicos envolvendo Michelle, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e aliados do ex-presidente sobre o nível de engajamento na campanha do senador.



Como mostrou O Globo, Michelle nunca se envolveu diretamente na pré-campanha do enteado e chegou a defender, nos bastidores, o retorno do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao debate presidencial.

Aliados da ex-primeira-dama afirmam que ela avalia que Flávio se fortaleceu politicamente após a prisão do pai — leitura que contribuiu para o distanciamento inicial em relação à candidatura. Publicamente, contudo, Michelle desejou sorte ao senador.





Sem mencionar diretamente os episódios, Flávio afirmou que pretende atuar pessoalmente para reduzir tensões dentro do grupo político.

— Vou procurar um por um para aparar qualquer aresta — disse.

O senador também saiu em defesa do irmão Eduardo Bolsonaro, que tem participado das articulações políticas à distância. Segundo Flávio, o deputado acompanha as discussões fora do país “contra a própria vontade” e já teria se comprometido a colaborar com a construção da candidatura.

Durante a visita à PF, Flávio estava acompanhado de Guilherme Derrite e os dois conversaram sobre o cenário político em São Paulo. Segundo ele, Bolsonaro acompanha pesquisas eleitorais e demonstrou satisfação tanto com o desempenho do governador Tarcísio de Freitas quanto com a pontuação de Derrite.

Sobre a disputa pela segunda vaga ao Senado em São Paulo, o senador afirmou que o ex-presidente voltou a recomendar cautela e pediu que qualquer definição seja discutida posteriormente, em conjunto com Eduardo Bolsonaro.

