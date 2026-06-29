Após vitória do Brasil, presidenciáveis usam redes para comentar classificação da Seleção
Flávio fez referência ao número eleitoral do PL após gol decisivo de Martinelli, enquanto Lula postou foto vendo o jogo com Janja
A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira, garantiu a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo e rapidamente ganhou espaço nas redes sociais de pré-candidatos à Presidência da República. Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aproveitou o gol decisivo para fazer uma referência ao número eleitoral de seu partido, outros nomes da corrida presidencial recorreram a memes, mensagens de torcida e comentários sobre a partida.
Flávio foi um dos primeiros a se manifestar após o apito final. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou:
— Eu não queria falar nada, mas foi o 22 salvou o Brasil.
Não queria falar, masssssssssssss pic.twitter.com/s8TUjO8gsh— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 29, 2026
A declaração faz referência ao atacante Gabriel Martinelli, autor do segundo gol brasileiro, marcado nos acréscimos do segundo tempo. O jogador veste a camisa 22 da Seleção, o mesmo número utilizado pelo PL nas urnas.
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Poucos minutos antes, o próprio partido reforçou a associação em publicação nas redes sociais.
— Mais uma vez, o 22 salva o Brasil! O coração verde e amarelo até palpitou: essa partida foi com muita emoção, mas garantiu a vitória da nossa Seleção! Será um sinal? — escreveu o PL.
Do lado do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou uma postura diferente. Antes do início da partida, o petista dedicou a agenda ao lançamento do Desenrola Adimplentes, nova versão do programa voltada a trabalhadores informais que mantêm suas dívidas em dia, com juros de até 1,99% ao mês.
Após o jogo, Lula não publicou comentários sobre a partida nas redes, mas, em seu perfil no Instagram, compartilhou apenas fotos ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, assistindo ao confronto e comemorando a classificação da Seleção. Janja, por sua vez, publicou uma dessas imagens com a legenda: "VAI, BRASIL!!!".
Vamos com tudo, Brasil!!! Muita emoção. Parabéns à seleção pela garra e pela vitória. O Brasil inteiro está na torcida. Rumo às oitavas!— Lula (@LulaOficial) June 29, 2026
@ricardostuckert pic.twitter.com/Xg1us967K0
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apostou no humor. Horas antes da partida, entrou na onda dos memes envolvendo o atacante Endrick e o técnico Carlo Ancelotti. Em um vídeo, aparecia comendo diferentes tipos de queijo após a legenda afirmar que o jogador "pediu um pedaço de queijo".
Depois da classificação, Zema voltou a publicar sobre o tema e compartilhou um meme comparando churrasco, tradicionalmente associado ao Brasil, e sushi, prato típico japonês, acompanhado da frase "Churrasco sempre melhor que sushi". Na legenda, escreveu apenas: "Deu a lógica".
O empresário Renan Santos também aproveitou a repercussão do confronto entre Brasil e Japão. Antes da bola rolar, publicou no X um vídeo em que aparece vestindo um quimono para defender que o país adote práticas inspiradas na administração japonesa.
Qual a estratégia do Japão? pic.twitter.com/cK7tx8q7fl— Renan Santos (@RenanSantosMBL) June 29, 2026
— Houve um tempo em que o Japão chamou o Zico para imitar a gente no futebol. Hoje, eu chamo o Kim Kataguiri para me ajudar a administrar o Brasil. Copiando as coisas certas dos japoneses, eu acho impossível dar errado — afirmou.
No Instagram, o fundador do MBL também compartilhou um vídeo em que avaliou que, caso o Brasil vença o próximo jogo, marcado para o próximo domingo, passará a figurar entre os favoritos ao título da Copa do Mundo.
Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), não fez publicações relacionadas à partida. Ao longo do dia, suas redes sociais foram dedicadas à divulgação de compromissos e ações de governo no estado.