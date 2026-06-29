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Eleições 2026 Após vitória do Brasil, presidenciáveis usam redes para comentar classificação da Seleção Flávio fez referência ao número eleitoral do PL após gol decisivo de Martinelli, enquanto Lula postou foto vendo o jogo com Janja

A vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira, garantiu a classificação do Brasil para as oitavas de final da Copa do Mundo e rapidamente ganhou espaço nas redes sociais de pré-candidatos à Presidência da República. Enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aproveitou o gol decisivo para fazer uma referência ao número eleitoral de seu partido, outros nomes da corrida presidencial recorreram a memes, mensagens de torcida e comentários sobre a partida.

Flávio foi um dos primeiros a se manifestar após o apito final. Em vídeo publicado nas redes sociais, afirmou:

— Eu não queria falar nada, mas foi o 22 salvou o Brasil.

Não queria falar, masssssssssssss pic.twitter.com/s8TUjO8gsh — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 29, 2026

A declaração faz referência ao atacante Gabriel Martinelli, autor do segundo gol brasileiro, marcado nos acréscimos do segundo tempo. O jogador veste a camisa 22 da Seleção, o mesmo número utilizado pelo PL nas urnas.

Poucos minutos antes, o próprio partido reforçou a associação em publicação nas redes sociais.

— Mais uma vez, o 22 salva o Brasil! O coração verde e amarelo até palpitou: essa partida foi com muita emoção, mas garantiu a vitória da nossa Seleção! Será um sinal? — escreveu o PL.

Do lado do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adotou uma postura diferente. Antes do início da partida, o petista dedicou a agenda ao lançamento do Desenrola Adimplentes, nova versão do programa voltada a trabalhadores informais que mantêm suas dívidas em dia, com juros de até 1,99% ao mês.

Após o jogo, Lula não publicou comentários sobre a partida nas redes, mas, em seu perfil no Instagram, compartilhou apenas fotos ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, assistindo ao confronto e comemorando a classificação da Seleção. Janja, por sua vez, publicou uma dessas imagens com a legenda: "VAI, BRASIL!!!".

Vamos com tudo, Brasil!!! Muita emoção. Parabéns à seleção pela garra e pela vitória. O Brasil inteiro está na torcida. Rumo às oitavas!



@ricardostuckert pic.twitter.com/Xg1us967K0 — Lula (@LulaOficial) June 29, 2026

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apostou no humor. Horas antes da partida, entrou na onda dos memes envolvendo o atacante Endrick e o técnico Carlo Ancelotti. Em um vídeo, aparecia comendo diferentes tipos de queijo após a legenda afirmar que o jogador "pediu um pedaço de queijo".

Depois da classificação, Zema voltou a publicar sobre o tema e compartilhou um meme comparando churrasco, tradicionalmente associado ao Brasil, e sushi, prato típico japonês, acompanhado da frase "Churrasco sempre melhor que sushi". Na legenda, escreveu apenas: "Deu a lógica".

O empresário Renan Santos também aproveitou a repercussão do confronto entre Brasil e Japão. Antes da bola rolar, publicou no X um vídeo em que aparece vestindo um quimono para defender que o país adote práticas inspiradas na administração japonesa.

Qual a estratégia do Japão? pic.twitter.com/cK7tx8q7fl — Renan Santos (@RenanSantosMBL) June 29, 2026

— Houve um tempo em que o Japão chamou o Zico para imitar a gente no futebol. Hoje, eu chamo o Kim Kataguiri para me ajudar a administrar o Brasil. Copiando as coisas certas dos japoneses, eu acho impossível dar errado — afirmou.

No Instagram, o fundador do MBL também compartilhou um vídeo em que avaliou que, caso o Brasil vença o próximo jogo, marcado para o próximo domingo, passará a figurar entre os favoritos ao título da Copa do Mundo.

Já o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), não fez publicações relacionadas à partida. Ao longo do dia, suas redes sociais foram dedicadas à divulgação de compromissos e ações de governo no estado.

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