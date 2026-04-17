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Rio de Janeiro Após vitória na Alerj, Douglas Ruas diz que falará com Ricardo Couto e STF sobre linha sucessória Deputado mencionou a possibilidade de assumir "como governador em exercício" e chamou de "grande desafio" uma possível gestão

Eleito presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Douglas Ruas (PL) disse que comunicará a vitória ao governador interino, Ricardo Couto, e ao Supremo Tribunal Federal (STF) para avaliar se judicializará o caso para cumprimento da linha sucessória.

Em conversa com jornalistas após o pleito, também afirmou que, caso assuma o comando do estado, irá "aproveitar o que já foi feito e aperfeiçoar" as medidas tomadas pelo presidente do Tribunal de Justiça.

— Nós vamos buscar o diálogo tanto com o governador em exercício, o Ricardo Couto, quanto com o Supremo Tribunal Federal para entendermos os prazos em que deve acontecer essa decisão e, com muito diálogo, a gente vai chegar à conclusão daquilo que é o melhor. É óbvio que a Constituição Federal e a Constituição Estadual replicam os mesmos moldes, que o presidente do Poder Legislativo é o segundo na linha sucessória após o governador, tem o vice-governador e depois o presidente da Alerj.

Ruas também classificou a situação do estado como "totalmente atípica". Na ocasião, o deputado também foi questionado se manteria as medidas recentemente anunciadas por Couto, que incluíram a exoneração de aliados e servidores ligados ao ex-governador Cláudio Castro.

— Eu assumindo como governador em exercício, é óbvio que a gente vai aproveitar aquilo que já foi feito, aperfeiçoar aquilo que a gente pode aperfeiçoar, e sem sombra de dúvida. É um grande desafio do Estado do Rio de Janeiro às contas públicas — disse.

Questionado se o Ruas deverá pretende judicializar a vitória para garantir que assuma o governo do estado, o presidente do diretório estadual do PL, Altineu Côrtes, afirmou ao Globo que acredita que " presidente Douglas Ruas irá tomar a atitude necessária pra que a Constituição seja cumprida".

No STF, tramitam as ações que avaliam a validade das regras para a eleição para o mandato-tampão aprovadas pela Alerj no início do ano e uma reclamação apresentada pelo PSD que exige que a votação do pleito seja direta.

No final do mês passado, o PL também ingressou com um pedido para que o novo presidente eleito da Casa assuma como o comando do estado.

A representação foi protocolada pelo partido quatro dias depois de Ruas ser eleito pela primeira vez como presidente da Alerj, mas ter tido a vitória anulada pelo Tribunal de Justiça do Rio.

Na época, a Corte exigiu que a realização de recontabilização dos votos do ex-presidente da Casa, Rodrigo Bacellar, antes da escolha de um novo representante.

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