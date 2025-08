A- A+

BRASIL Após voltar dos EUA, Marcos do Val é alvo de operação e põe tornozeleira eletrônica No fim de julho, o senador contrariou uma decisão do Supremo e viajou com a família para os Estados Unidos

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta segunda-feira após voltar de uma viagem dos Estados Unidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou que ele colocasse tornozeleira eletrônica após ter saído do país sem autorização.

No fim de julho, o senador contrariou uma decisão do Supremo e viajou com a família para os Estados Unidos. Na ocasião, em uma live publicada nas suas redes sociais, ele disse que se negou a entregar os seus passaportes após determinação de Moraes.

— Estou na Disney. Vim passar férias. Minha filha está de férias e nós estamos com recesso parlamentar — disse Marcos do Val durante a transmissão, na qual exibiu diferentes passaportes, como o diplomático, o civil, um europeu e dois americanos.



Segundo o senador, delegados da PF foram até a sua residência para recolher os seus passaportes. Ele disse que a lei lhe garante o acesso a um passaporte diplomático, que não teria sido apreendido na ocasião.





— Se eu estou em exercício, eu poderia até ter cometido um crime, mas ainda não fui julgado e condenado. A lei me garante ainda ter o passaporte — disse Marcos do Val, na live.

Os passaportes de Do Val foram apreendidos em agosto do ano passado, por determinação de Moraes, pela suspeita de que ele faria parte de um grupo que promovia uma campanha de intimidação contra policiais federais. A medida foi confirmada pela Primeira Turma do STF.

A viagem do senador ao exterior foi noticiada inicialmente pelo portal Uol e confirmada pela assessoria de Do Val, segundo a qual o passaporte do parlamentar estaria "plenamente válido até 31 de julho de 2027, sem qualquer restrição”.

“O passaporte diplomático encontra-se plenamente válido até 31 de julho de 2027, sem qualquer restrição. Em 22 de julho de 2025, a Embaixada dos Estados Unidos da América, em Brasília, renovou o visto oficial (B1/B2) do Senador, com validade até 16 de julho de 2035, o que atesta o pleno reconhecimento internacional de sua legitimidade e regularidade diplomática”, disse a assessoria do parlamentar.

Veja também