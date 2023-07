A- A+

Brasília Após votação da Tributária e aprovação do Carf, Lula se reúne com Lira e parlamentares no Alvorada Pela manhã, Lula ligou para o presidente da Câmara para agradecer pelo esforço na votação da Reforma Tributária

O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne nesta sexta-feira (7) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Alvorada. O encontro ocorre após a aprovação pela Casa da Reforma Tributária e do projeto que estabelecendo regras para o julgamento do Carf.

Pariticiparam também do encontro o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE) e o líder do PT na Câmara Zeca Dirceu, o líder do Solidariedade, Aureo Ribeiro, o líder do Podemos, Fábio Macedo, e os deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) e Tabata Amaral (PSB-SP).

Pela manhã, Lula ligou para Lira para agradecer o esforço da Câmara dos Deputados na votação da Reforma Tributária. Além de ter articulado a votação do projeto ainda nesta semana, em discurso na tributa do plenário, Lira defendeu a aprovação da pauta e citou a urgência da votação da pauta. Afirmou, ainda, que os deputados não deviam se "furtar dessa responsabilidade".

A Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto de lei que dá vantagem ao governo nos julgamentos que terminarem empatados no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) na tarde desta sexta-feira. O resultado é considerado uma vitória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e estava entre as prioridades do Planalto para o primeiro semestre.

A Casa também finalizou a votação do texto da Reforma Tributária. após rejeitar três dos quatro destaques que poderiam modificar a proposta. Os dois textos, agora, seguem para o Senado.

A finalização da análise do arcabouço fiscal, também entre as prioridades do governo, ficará para agosto.

Veja também

REFORMA TRIBUTÁRIA Senado pode alterar composição do Conselho Federativo, e oposição quer mais números