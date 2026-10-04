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eleições 2026 Após votar, Alckmin cita pesquisas, pede participação e critica quem "tem saudade de ditadura" Alckmin, porém, disse que agora é preciso aguardar o resultado das urnas

O candidato à vice-presidência Geraldo Alckmin afirmou neste domingo, 4, que as pesquisas divulgadas na véspera apontam, na avaliação dele, dois cenários para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT): uma vitória no primeiro turno ou a chegada ao segundo em vantagem.

Alckmin, porém, disse que agora é preciso aguardar o resultado das urnas.



"Variando as pesquisas, o que todas mostram, é que o presidente Lula ou ganha no primeiro turno, ou vai para o segundo turno com vantagem", afirmou após votar na zona oeste de São Paulo.

Ele citou uma pessoa que chegou ao local com auxílio de um andador. "Acho que é um exemplo de cidadania. É uma aula para a gente de cidadania."



Ao falar sobre democracia, o candidato fez uma crítica a quem manifesta simpatia pela ditadura militar.

"É muito clara a diferença: quem acredita na democracia, quem respeita a democracia, quer aprimorá-la", afirmou, citando a reforma política defendida por Lula. Na sequência, acrescentou: "Quem tem saudade de ditadura, cujo ídolo é Carlos Alberto Brilhante Ustra, não devia nem pleitear o voto popular."



Alckmin também recorreu a episódios de sua própria trajetória para defender cautela até o fim da apuração. Lembrou de uma eleição municipal em 1976 na qual chegou a acreditar que havia perdido, mas acabou vencendo por 67 votos após a abertura das últimas urnas.

Também recordou a disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2000, quando disse ter chegado a abrir cerca de 30 mil votos de vantagem na briga por uma vaga no segundo turno, mas terminou atrás por aproximadamente 7 mil votos.



"Já tive as duas coisas, democracia é assim", resumiu, ao mencionar uma virada a seu favor e outra contra ele.



No início da entrevista, Alckmin também lembrou que 4 de outubro é dia de São Francisco de Assis e citou o religioso como "um exemplo de humildade e compaixão".

Disse ainda que o sentimento ao fim da campanha era de gratidão pela recepção encontrada durante as viagens pelo País.

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