A- A+

brasília Após xingar deputado, Carla Zambelli supera Bolsonaro com ações no Conselho de Ética da Câmara Marca foi obtida durante audiência nesta terça-feira. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, segue como 'campeão' de representações na Casa

O xingamento durante a audiência com o ministro Flávio Dino rendeu a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) mais uma ação no Conselho de Ética da Câmara. Após soltar um "tomar no c*" para o colega de Casa, Duarte Júnior (PSB), o PSB anunciou que entrará com representação contra Zambelli.

A partir disso, a deputada ganha sua quinta ação, tornando-se a quarta parlamentar mais citada no colegiado, superando Jair Bolsonaro (PL). Durante os 28 anos que esteve no cargo de deputado, o ex-presidente foi alvo de quatro acusações — todas foram arquivadas, assim como as acusações recebidas contra Zambelli. A última foi durante a pandemia da Covid-19, quando a bolsonarista foi representada por incentivar o desrespeito às medidas sanitárias, em especial o isolamento social.

O campeão de representações é o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (12). O 03 é o personagem principal de três representações protocoladas no conselho por ter ironizado torturas sofridas pela jornalista Miriam Leitão durante a ditadura militar. O conteúdo das representações é utilizado em processo disciplinar aberto contra o deputado no início de maio.

O ex-deputado Daniel Silveira (9), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por promover atos antidemocráticos e atualmente preso no Rio, é o segundo no ranking. Em um deles, chegou a ser suspenso de suas atividades legislativas por gravação irregular de reunião do PSL. Os vídeos com ataques às instituições democráticas que levaram o ex-parlamentar à prisão também foram tema de ação no Conselho por quebra de decoro parlamentar.

O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (7) é o terceiro da lista entre os mais acusados no colegiado.

A audiência

O deputado federal Duarte (PSB-MA) confirmou que acionará o Conselho de Ética da Câmara pelos xingamentos de Zambelli. A ofensa ocorreu durante reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que recebia o ministro da Justiça, Flávio Dino.

Duarte afirmou, no Twitter, que pedia questão de ordem: "Agora, durante reunião com o ministro, enquanto eu pedia a ordem, Zambelli me xingou. Repudio veementemente essa atitude inaceitável e total falta de exemplo. Irei representá-la no Conselho de Ética. Respeito é a base de qualquer diálogo", escreveu.

Veja também

brasília "Cargo de ministro é de confiança do presidente", diz Alckmin sobre crise com Daniela Carneiro