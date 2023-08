"Aprenda a respeitar mulher" x "esse desrespeito": parlamentares têm bate-boca na CPI de 8/1

A- A+

A deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ) e o seu colega de Casa Marco Feliciano (PL-SP) tiveram um bate-boca no início da sessão desta quinta-feira (24) na CPI do 8 de janeiro. A parlamentar foi para cima do membro da oposição. A sessão foi interrompida após a confusão, e retomada minutos depois.

A confusão começou após o presidente da comissão mista, o deputado Arthur Maia (União-BA), anunciar os próximos passos. Membros da oposição se queixaram por acreditar que a CPI estava aprovando mais requerimentos da base de governo, que tem a maioria no colegiado.

Houve bate-boca entre Maia e Feliciano (PL-SP). O deputado baiano afirmou que não permitiria confusão no início da audiência. Foi nesse momento que a deputada Laura Carneiro reagiu ao colega paulista.

— Aprende a respeitar mulher, cara. E homem também! — disse Laura.

Feliciano rebateu e chamou Maia de "ditador", por desligar seu microfone. Em pé ao lado da mesa da comissão, Laura foi em direção a Feliciano na sala e pôs o dedo em riste para o colega:

— Ditador ele não é, não. Não vai falar. O senhor não vai falar! — gritou a parlamentar.

Feliciano rebatia e dizia a mesma frase:

— É sobre isso que eu quero falar, esse desrespeito aqui.

Laura prosseguiu:

— Quem cuida dessa porcaria aqui é ele (se referindo a Arthur Maia).

Os ânimos foram apaziguados por colegas, e a sessão foi interrompida.

Quebra de sigilo de Zambelli

Os integrantes da CPMI de 8 de janeiro aprovaram nesta quinta-feira (24) as quebras de sigilo telefônico do hacker Walter Delgatti e da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP). Outros 55 requerimentos também foram avalizados, entre eles os depoimento do tenente-coronel Mauro Cid e o segundo-tenente Osmar Crivelatti, ex-ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No início da sessão, o presidente da comissão, Arthur Maia (União-BA), anunciou que prevê encerrar a CPMI em outubro. Segundo ele, a expectativa é que a relatora, Eliziane Gama (PSB-MA), leia o relatório final no dia 17 de outubro e que o documento seja votado na sessão seguinte.

Maia também disse que devem ser realizadas mais 12 oitivas até o encerramento da comissão, entre elas a do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Gonçalves Dias, que está agendada para a próxima terça-feira.

