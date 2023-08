A- A+

CPI do MST Apresentação de relatório final da CPI do MST é adiado em uma semana Documento deve ser entregue pelo relator Ricardo Salles no dia 11 ou 12 de setembro

Inicialmente previsto para ser apresentado na próxima segunda-feira, o relatório final da CPI do MST deve se entregue somente no dia 11 ou 12 de setembro. Diligências feitas no sul da Bahia na semana passada mudaram o cronograma da conclusão documento que será apresentado por Ricardo Salles (PL-SP).

Na sessão de ontem da comissão, após uma queda de braço entre governo e oposição, a CPI encerrou os trabalhos sem votar os principais requerimentos que estavam na pauta. Após a oposição tentar convocar o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, o petista Edegar Pretto, o comando da comissão decidiu encerrar mais cedo a reunião.

Após a derrota, a oposição também anunciou que desistiu de pedir a convocação do ministro dos Transportes, Renan Filho, que chegou a ser alvo de requerimento para que explicasse a atuação de movimentos sociais em Alagoas quando era governador.

Do outro lado, após garantir a primeira aprovação na CPI do MST, a oposição entoou coro de "A CPI voltou". Os deputados apoiadores do agronegócio conseguiram convocar Jaime Messias Silva, diretor-presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas (Iteral). O requerimento foi aprovado por uma margem apertada, com 14 votos favoráveis e 12 contrários. José Rodrigo Marques Quaresma, gerente executivo administrativo do Iteral, também foi convocado.

Desde que o governo fez uma manobra e retirou sete bolsonaristas do colegiado, a oposição tinha virado minoria e enfrentava impasses para aprovar requerimentos. Nesta semana, mudanças ocorreram na composição do colegiado e a base governista voltou a ter menor significância.

Como mostrou O Globo nesta quarta-feira, o número de territórios ocupados pelo MST nos primeiros sete meses do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já supera a soma dos quatro anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Levantamento feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) mostra que, entre janeiro e junho deste ano, foram 61 ocupações, contra 62 entre 2019 e 2022.

A informação referente ao número de invasões também foi apresentada à CPI do MST, que está na reta final das discussões. Os dados reunidos constam no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

