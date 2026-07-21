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GOVERNO LULA Aprovação da forma de Lula governar supera numericamente desaprovação, aponta pesquisa Indexa O movimento reforça o otimismo na campanha do petista sobre as chances de vitória na disputa presidencial neste ano

A aprovação sobre a forma de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) governar ultrapassou, numericamente, a desaprovação, segundo pesquisa Indexa divulgada com exclusividade pelo Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, nesta terça-feira, 21.

O movimento coincide com a melhora na aprovação do presidente identificada também em outras pesquisas e reforça o otimismo na campanha do petista sobre as chances de vitória na disputa presidencial neste ano.

A diferença entre os que aprovam a forma de Lula governar e os que desaprovam continua na margem de erro. Estão tecnicamente empatados, apesar de numericamente os que aprovam estarem na frente, com 49%, enquanto os que desaprovam são 48%. Em maio, 50% desaprovavam e 46% aprovavam.

Apesar desses números, o presidente ainda tem uma série de obstáculos a ultrapassar. Mais da metade dos eleitores, por exemplo, diz que ele não merece a reeleição: 51% afirmam que ele não mereceria mais quatro anos na Presidência. Apenas 36% dizem que ele merece.

Na avaliação do governo, Lula permanece com altos níveis de avaliações negativas. Para 41%, o governo é ruim ou péssimo (mesmo porcentual de maio). Para 33%, ele é bom ou ótimo (eram 31% em maio). Para 22%, é regular (eram 25% em maio).

A margem de erro estimada é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada de 16 a 19 de julho, com 2.000 entrevistas por telefone. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02904/2026.

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