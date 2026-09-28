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ELEIÇÕES 2026 Aprovação de Lula oscila de 44% a 46%, aponta Quaest; desaprovação vai de 50% a 49% Apesar das oscilações, a desaprovação permanece numericamente acima da aprovação

A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 44% para 46% em uma semana, enquanto a desaprovação passou de 50% para 49%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28. Apesar das oscilações, a desaprovação permanece numericamente acima da aprovação. O porcentual dos que não sabem ou não responderam passou de 6% para 5%.

Na avaliação do governo, a parcela que considera a gestão negativa oscilou de 42% para 41%, enquanto a avaliação positiva passou de 33% para 34%. Os que classificam o governo como regular permaneceram em 23%, e os que não sabem ou não responderam ficaram estáveis em 2%.

A pesquisa é a primeira da Quaest após a proibição das bets no País, anunciada por Lula na tarde de sexta-feira (25). O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida.

Contratada pela Globo e pelo jornal O Globo, a Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.

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