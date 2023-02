Aprovada por 41% em pesquisa, Janja pode ser candidata? Entenda

A- A+

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, teve avaliação positiva de 41% dos entrevistados da última pesquisa Genial/Quaest, apresentada essa semana. A socióloga, casada com o presidente Lula desde maio de 2022, assumiu ao longo da campanha um protagonismo e mantém durante o governo. Com a vitória de Lula, Janja e os outros familiares não poderão concorrer a cargos políticos na eleição.

A Constituição não permite que membros da família se candidatem a outros cargos que já ocupavam. O artigo 14 da Carta Magna proíbe a candidatura de parentes até o segundo grau, consanguíneos ou por adoção, do presidente, governadores e prefeitos. O objetivo é evitar que a pessoa tenha alguma vantagem.

Ainda segundo a pesquisa Quaest, Janja é considerada regular por 22% dos entrevistados, e 19% dizem ter impressões negativas sobre ela. A margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

A avaliação de Janja é praticamente igual ao do próprio governo. Com pouco mais de 40 dias, o gestão petista é bem avaliada por 40%, com outros 24% dizendo ser regular e 20%, negativa.

Família Bolsonaro

Com a saída de Jair Bolsonaro do cargo de chefe do Executivo, os filhos do presidente agora podem pleitear outros postos. Enquanto o pai era presidente, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro só poderiam tentar a reeleição nos postos já ocupados — senador, vereador pelo Rio de Janeiro e deputado federal, respectivamente. Jair Renan não poderia disputar nada, assim como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

