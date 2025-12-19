A- A+

PROJETOS Aprovamos 99% de tudo que queríamos aprovar no Congresso, diz Lula em evento de catadores A declaração se deu durante a ExpoCatadores 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo conseguiu aprovar "99% de tudo" que queria nestes últimos três anos. O presidente tem dito isso reiteradamente em seus discursos nas últimas semanas como uma forma de agradecer ao Congresso em um momento em que as cúpulas das duas Casas deram sinais trocados para o Palácio do Planalto.

A declaração se deu durante a ExpoCatadores 2025, evento anual com catadores de materiais recicláveis do qual Lula participa há anos. Lula também repetiu o mantra que tem usado neste seu terceiro mandato: o de que muito dinheiro nas mãos de poucos significa pobreza, enquanto pouco dinheiro nas mãos de muitos significa riqueza.

