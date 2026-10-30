Apuração das urnas teve velocidade recorde mesmo com prorrogação de duas horas para votação
Apuração de 100% das urnas terminou às 23h26, 52 minutos antes do registrado no segundo turno de 2022
O processo de apuração dos votos do segundo turno das eleições ocorreu em tempo recorde, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em nota divulgada nesta quinta-feira (29), o TSE afirmou que, mesmo com prorrogação do tempo de votação em duas horas, a conclusão da contagem de votos foi mais rápida do que no ano de 2022.
Segundo o Tribunal, a apuração de 100% das urnas ocorreu às 23h26 do domingo (25) de outubro. O horário é 52 minutos mais cedo do que a conclusão de 2022, registrada às 0h18 da segunda-feira seguinte à data do pleito.
Segundo o TSE, a diminuição no tempo de apuração dos votos se deu em razão da capacidade de processamento dos sistemas do TSE, que são atualizados a cada ciclo eleitoral, e à agilidade dos Tribunais Regionais Eleitorais em encaminhar os dados para Brasília.
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"Por volta das 19h, quase todos os Boletins de Urna (BUs) do País já haviam chegado aos servidores centrais do TSE. Com isso, a prorrogação da votação em algumas seções que ainda tinham filas após as 17h teve pouco impacto no tempo total da apuração", afirmou a corte eleitoral.
Nas eleições anteriores, a totalização se estendia até o dia seguinte geralmente por causa de problemas de conexão ou boletins de urna em locais de difícil acesso e não por causa do tempo necessário para a somatória dos votos.
O TSE afirma ainda que a rapidez para a totalização dos votos permitiu que o resultado matemático também fosse divulgado de forma ágil, às 21h09. Nesse momento, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu uma porcentagem irreversível que garantiu sua reeleição. Ele disputava contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). Ao final, Lula obteve 51,79% dos votos e Flávio 48,21%.
A decisão de estender o período de votação foi feita pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, que atendeu a uma solicitação da campanha de Lula após problemas relatados no transporte público de várias cidades ao longo do domingo. A campanha de Flávio também havia pedido o aumento do tempo devido a chuvas fortes na região Sul.
Mesmo com a prorrogação até 19h, foram registrados apenas 34,7 mil votos após as 17h; a maior parte era de pessoas que já estavam na fila. Muitas seções não foram informadas a tempo da prorrogação e encerraram as urnas no horário convencional.