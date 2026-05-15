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FLÁVIO E VORCARO "Aqui não tem dinheiro do Vorcaro": Lula ironiza elo entre Flávio e dono do Master em SP Sem citar diretamente o caso, Lula aproveitou agenda para provocar adversário

Um dia após o senador Flávio Bolsonaro (PL) admitir que buscou ajuda de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme biográfico sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( PT) ironizou o caso.

Durante visita ao Hospital de Amor, em Barretos (SP), nesta quinta-feira, Lula afirmou que os investimentos destinados à instituição não tiveram participação do banqueiro.

Ontem, durante visita a uma fábrica de fertilizantes da Petrobras em Camaçari, Lula havia evitado comentar o episódio, classificando o assunto como “caso de polícia”. Nesta quinta, porém, aproveitou a agenda em Barretos para provocar o adversário, com quem deve disputar a Presidência neste ano.

— Aqui nesse hospital não tem dinheiro do Vorcaro — disse rapidamente, em meio a aplausos e gritos de apoio.

Segundo reportagem publicada nesta quarta-feira pelo site Intercept Brasil, informação confirmada pelo GLOBO e admitida pelo próprio senador, Flávio pediu apoio financeiro ao empresário no dia 8 de setembro de 2025, em meio às dificuldades para concluir o longa-metragem.

“Tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado com o efeito contrário ao que a gente sonhou pro filme”, disse o senador em áudio enviado ao banqueiro.

Inicialmente, Flávio negou qualquer participação de Vorcaro no projeto. Após conversar com aliados, porém, ele voltou atrás e admitiu que buscou patrocínio privado .

“O que aconteceu foi um filho procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de Lei Rouanet”, afirmou.

Vorcaro foi preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo o extinto Banco Master. Segundo as investigações, o banqueiro é suspeito de participar de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e emissão de títulos de crédito fraudulentos.

Também participaram visita do presidente o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e representantes da área da saúde. Durante a agenda, o presidente aproveitou para elogiar o dirigente do Hospital de Amor, Henrique Prata:

— Toda vez que esse moço me procurou para pedir recursos, ele me levou um projeto. E eu dizia: 'Henrique, não é discurso que me convence, o que me convence é o projeto'. Se o projeto tiver consistência, tiver base real do ponto de vista econômico e tratar da dignidade das pessoas, você não terá dificuldades comigo, porque eu não governo só com a cabeça, eu governo com o coração e gosto de tratar bem as pessoas.

A visita marcou o anúncio da nova regulamentação do programa Agora Tem Especialistas, da criação da Rede de Conectividade Saúde Brasil e do lançamento da pedra fundamental do novo Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas (IRCAD).

Com investimento de R$ 2,2 bilhões, o pacote prevê, entre outras medidas, a criação de uma nova tabela de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) para 23 medicamentos oncológicos de alto custo e o financiamento inédito de cirurgias robóticas oncológicas na rede pública, além da ampliação do acesso à reconstrução mamária.

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