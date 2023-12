Área militar onde Lula vai passar o ano novo já foi usada por Bolsonaro, Temer e FHC

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, chegaram nesta terça-feira à Restinga do Marambaia, área militar onde vão passar o réveillon. A região paradisíaca, localizada na Costa Verde do Rio, também já foi destino de outros presidentes, como Michel Temer, Jair Bolsonaro e Fernando Henrique Cardoso.

Com praias restritas e área de proteção ambiental, o território no litoral fluminense é administrado pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, e é um destino comum para os chefes de Estado brasileiros que buscam um retiro em feriados como Natal, ano novo e carnaval.

Antes de Lula, Bolsonaro esteve na restinga para comemorar o Natal de 2018 com a ex-primeira-dama Michelle, a filha mais nova, Laura, e o filho Carlos Bolsonaro. Na época, Bolsonaro havia acabado de ser eleito ao cargo, e ainda não havia tomado posse. Ele divulgou fotos na ilha posando com apoiadores, fazendo churrasco e até lavando roupas.

Quando saiu da ilha de Marambaia, Michelle chamou atenção ao usar camisa com a frase "Se começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema", dita pela juíza Gabriela Hardt, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba — à época, substituta de Sérgio Moro nos casos envolvendo a Lava-Jato —, durante um interrogatório com Lula.

Michel Temer, que governou o Brasil a partir de maio de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, também desfrutou da reserva, durante o réveillon de 2016 e o carnaval de 2018. Neste segundo caso, o então presidente estava acompanhado de uma comitiva de cerca de 40 pessoas, que contava com a primeira-dama Marcela Temer, além de médicos, seguranças, enfermeiros, integrantes da comunicação e funcionários da cozinha da Presidência.

Ainda em seu primeiro governo, Fernando Henrique Cardoso já usava o local para descansar no recesso de fim de ano de 1997, ao lado da sua mulher, Ruth Cardoso, filhos e netos. No carnaval de 2000, em seu segundo mandato, FHC voltou à região e foi flagrado curtindo a praia, em uma lancha com amigos e com crianças.

A área, dedicada à preparação de fuzileiros navais para combate, também é onde funciona o Centro de Adestramento da Ilha da Marambaia (Cadim), de responsabilidade da Marinha. Além dos aposentos, o local conta com várias casas das famílias de militares que trabalham na região. Para acesso, há um píer e um heliponto. As instalações têm ainda igreja, escola, quadras esportivas e um hotel de trânsito da Marinha, construção que no passado operou como senzala de escravizados, já que, em meados do século XIX, havia na região uma fazenda que era utilizada como entreposto do tráfico negreiro.

