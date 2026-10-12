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Área técnica do TSE diz não ter identificado postagens com fake news em canal de apoiadores de Lula

Foram analisadas postagens compartilhadas desde o dia 2 de outubro no canal criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG)

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Conclusão foi que não houve publicações desse teor identificadasConclusão foi que não houve publicações desse teor identificadas - Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE

A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou ao presidente da Corte, Kassio Nunes Marques, não ter identificado, no canal "Exército do Lula", o compartilhamento de informações que foram classificadas pela campanha do senador Flávio Bolsonaro como fake news.

A área técnica do tribunal analisou postagens compartilhadas desde o dia 2 de outubro no canal criado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) para verificar se elas trariam "afirmações" de que Flávio Bolsonaro "pretenderia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil, estaria envolvido com milícia, reduziria aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada ou teria mandado cancelar o reajuste do Bolsa Família".

A conclusão foi que não houve publicações desse teor identificadas.

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"Quanto à circulação de conteúdos idênticos ou substancialmente equivalentes, não foram localizadas, entre as publicações do canal no período de 2 a 11 de outubro de 2026, reproduções das afirmações examinadas nos autos. A verificação abrangeu os textos das mensagens, as pré-visualizações de links, inclusive as miniaturas e os títulos dos vídeos vinculados, assim como os áudios transcritos", registra o parecer do órgão.

(em atualização)

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