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Internacional

Argentina: senadora aliada de Milei, Patricia Bullrich reconhece vitória de Lula

A ex-ministra deixou o governo argentino em dezembro de 2025 para assumir uma cadeira no Senado pela Cidade Autônoma de Buenos Aires

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Presidente Lula foi reeleito ao quarto mandato como Chefe de Estado do paísPresidente Lula foi reeleito ao quarto mandato como Chefe de Estado do país - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A senadora argentina Patricia Bullrich, ex-ministra da Segurança do governo de Javier Milei, reconheceu nesta quarta-feira (28) a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições brasileiras, mas sem mencionar o nome do presidente reeleito. A manifestação ocorre após o governo Milei afirmar que "não fará nenhum comunicado" sobre a eleição.

"As pessoas decidem nas urnas e sua vontade é respeitada. Esse é o princípio fundamental de toda democracia", escreveu ela na rede X. "Temos profundas diferenças políticas com o novo governo do Brasil, mas nossos países compartilham uma história, interesses estratégicos e enormes oportunidades de cooperação."

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Bullrich, entretanto, fez críticas de que a democracia não pode ser binária: "quem ganha governa e quem perde vai para a prisão" Segundo ela, a utilização de uma Justiça não imparcial como instrumento para eliminar a oposição é uma ferramenta de poder que nunca pode ser o caminho de uma democracia.

A ex-ministra deixou o governo argentino em dezembro de 2025 para assumir uma cadeira no Senado pela Cidade Autônoma de Buenos Aires.

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