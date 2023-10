A- A+

mundo Argentino que fez live com fake news sobre eleições no Brasil é estrategista de Milei Vídeo de Fernando Cerimedo foi suspenso pelo TSE; políticos que compartilharam o conteúdo, como Nikolas Ferreira, tiveram suas contas tiradas do ar temporariamente

Candidato à Presidência da Argentina, Javier Milei tem como seu estrategista digital o consultor Fernando Cerimedo. Ao final das eleições de 2022 no Brasil, o rosto de Cerimedo ficou conhecido nacionalmente após o argentino divulgar uma live com informações falsas sobre a legitimidade das urnas eletrônicas. À época, o conteúdo foi amplamente divulgado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e terminou suspenso pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após a vitória do presidente Lula (PT), nomes do núcleo duro do bolsonarismo, como os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO) compartilharam o vídeo de Cerimedo, que foi gravado em 5 de novembro, cinco dias após o segundo turno das eleições. Na gravação, o consultor afirmava que havia recebido um relatório com dados que comprovavam fraude no processo eleitoral brasileiro. O argentino sustentou as fake news de que apenas as urnas de 2020 eram auditáveis e que os demais modelos registravam mais votos para Lula. Ambas as informações foram desmentidas pela Justiça Eleitoral.

Com a decisão do TSE, o conteúdo foi removido e as contas dos parlamentares que o compartilharam foram temporariamente suspensas.

O argumento de fraude eleitoral já aparece na campanha de Javier Milei. Na última sexta-feira (20), ele apresentou uma denúncia formal à Justiça Eleitoral argentina denunciando supostos riscos de fraude na votação que ocorreu neste domingo. Milei ficou em segundo lugar com 29,98% dos votos e irá disputar o segundo turno com Sergio Massa, candidato do kirchnerismo.

Em agosto, após as preliminares, o argentino já havia falado em fraude:

"Tive 30%, mas, se não tivesse havido fraude, eu teria tido 35%" disse, sem provas. Nesta etapa do processo, o candidato da extrema-direita havia ficado em primeiro lugar.

Em entrevista ao "Todo Noticias", Fernando Cerimedo detalhou sua campanha a Milei. Segundo o estrategista, o argentino não investe dinheiro em suas redes sociais:

"Nós geramos muito conteúdo em torno das participações de Javier e e especialmente quando há o contato de Javier com as pessoas na rua e agora que estamos fazendo a parte territorial, fazemos passeios em diferentes províncias e muitas delas não avisamos. Paramos e de repente tem 200 pessoas ao seu redor, querendo tirar uma selfie. O conteúdo não é nosso, pertence ao povo, mas quando uma senhora posta esta foto, bem são seguidores que nós não iríamos chegar de jeito algum" disse.

Veja também

brasil Lula e Lira voltam em meio a pressão por cargos e votações